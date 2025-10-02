15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах

Фото: Фейсбук/Украинский гидрометеорологический центр
В Украине 3 октября ожидается холодная погода, местами туман и слабые осадки в Карпатах

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

3 октября в Украине будет царить поле повышенного атмосферного давления. Прогнозируется холодная и влажная воздушная масса. Осадков в большинстве областей не ожидают, хотя сквозь плотные серо-облачные покровы время от времени будет просматриваться солнце. Лишь в высокогорье Карпат возможен небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

В западных и северных областях ночью и утром местами туман. Воздушные потоки будут двигаться с востока и северо-востока со скоростью 7-12 м/с. На юге и юго-востоке страны днем ожидаются порывы ветра 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью на западе и севере страны будет колебаться от 1 до 6° тепла. Синоптики предупреждают о заморозках на поверхности почвы. В воздухе в Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Житомирской областях ожидается 0-3 ° тепла. Днем там столбики термометра поднимутся до 8–13°.

На остальной территории страны ночные показатели температуры будут держаться на уровне 4–9°, днем – 14–19°. В высокогорье Карпат ночью и днем прогнозируют от 2° мороза до 3° тепла.

Ранее сообщалось, в Одессе третьи сутки идет ликвидация последствий сильных осадков и подтоплений. Спасатели работают круглосуточно, привлекая технику и коллег из других областей, а ситуация на отдельных улицах остается критической.

