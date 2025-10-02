15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
20:44  02 октября
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 19:06

Третьи сутки ликвидации последствий непогоды в Одессе: спасатели работают круглосуточно

02 октября 2025, 19:06
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

Спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия подтоплений и вернуть Одессе нормальный ритм жизни

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Ранее сообщалось, что в Одессе продолжаются третьи сутки ликвидации последствий сильных осадков и подтоплений. В помощь местным спасателям прибыли коллеги из Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Киевской и Черкасской областей. Кроме того, к работам привлечены сотрудники Межрегионального центра быстрого реагирования, Мобильного и 3 специального центра, а также курсанты Национального университета гражданской защиты Украины.

Спасатели откачивают воду в подтопленных районах

Спасатели продолжают откачивать воду с подтопленных территорий, в том числе посредством пожарного робота, что позволяет ускорить работу в труднодоступных местах. В городе функционируют Пункты несокрушимости, а также развернутый Оперативный штаб для координации действий всех привлеченных служб.

Местные жители продолжают подавать заявки на помощь и спасатели работают без перерывов, пытаясь оперативно реагировать на каждую из них. Работы ведутся как в жилых кварталах, так и основных магистралях, чтобы восстановить нормальный ритм жизни города.

По словам специалистов, основная цель сделки – минимизировать ущерб от непогоды и обеспечить безопасные условия для жителей. Параллельно ведется оценка состояния инфраструктуры и подготовка к возможным новым осадкам.

Ранее сообщалось, в Одессе спасатели завершили поисковые работы после мощной стихии. Пока известно о 10 погибших и более 380 спасенных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса непогода подтопление вода Дожди ГСЧС спасатели
Планировали подрыв военных в Одессе: СБУ задержала супружеский "тандем" агентов РФ
02 октября 2025, 13:12
В Одессе завершили поисковые работы после стихии: продолжаются восстановительные работы
02 октября 2025, 10:49
Россия ударила по депо "Укрзализныци" в Одессе: раненый машинист
02 октября 2025, 08:40
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
02 октября 2025, 20:44
Суд в Харьковской области избрал домашний арест подозреваемому в смертельном избиении
02 октября 2025, 20:30
В Киеве сообщили о подозрении водителя Mercedes, напавшего на велосипедиста
02 октября 2025, 20:25
В Киевской области в результате атаки дронов пострадал 52-летний мужчина
02 октября 2025, 20:15
Из-за неправильной парковки: в Харькове 52-летний мужчина напал с ножом в кафе
02 октября 2025, 20:01
В Закарпатье мошенники обманули волонентов более чем на миллион
02 октября 2025, 19:56
В Киеве будут судить предпринимателя и агронома, присвоивших более 1 млн грн на фиктивных поставках
02 октября 2025, 19:50
Чудом выжили: на Сумщине "Белые ангелы" спасли супругов после взрыва дрона
02 октября 2025, 19:36
Сел пьяным за руль: в Житомирской области будут судить водителя за аварию с пострадавшими
02 октября 2025, 19:35
В Житомирской области будут судить группу наркоторговцев, которая зарабатывала до 600 тыс. грн в месяц
02 октября 2025, 19:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »