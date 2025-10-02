Фото: ГСЧС Украины

Спасатели работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия подтоплений и вернуть Одессе нормальный ритм жизни

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Ранее сообщалось, что в Одессе продолжаются третьи сутки ликвидации последствий сильных осадков и подтоплений. В помощь местным спасателям прибыли коллеги из Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Киевской и Черкасской областей. Кроме того, к работам привлечены сотрудники Межрегионального центра быстрого реагирования, Мобильного и 3 специального центра, а также курсанты Национального университета гражданской защиты Украины.

Спасатели откачивают воду в подтопленных районах

Спасатели продолжают откачивать воду с подтопленных территорий, в том числе посредством пожарного робота, что позволяет ускорить работу в труднодоступных местах. В городе функционируют Пункты несокрушимости, а также развернутый Оперативный штаб для координации действий всех привлеченных служб.

Местные жители продолжают подавать заявки на помощь и спасатели работают без перерывов, пытаясь оперативно реагировать на каждую из них. Работы ведутся как в жилых кварталах, так и основных магистралях, чтобы восстановить нормальный ритм жизни города.

По словам специалистов, основная цель сделки – минимизировать ущерб от непогоды и обеспечить безопасные условия для жителей. Параллельно ведется оценка состояния инфраструктуры и подготовка к возможным новым осадкам.

Ранее сообщалось, в Одессе спасатели завершили поисковые работы после мощной стихии. Пока известно о 10 погибших и более 380 спасенных.