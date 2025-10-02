10:37  02 октября
02 октября 2025, 13:16

В Украине обновили "Пакет школьника": что можно купить с 1 октября

02 октября 2025, 13:16
Иллюстративное фото: из открытых источников
С 1 октября заработали новые изменения в государственной программе "Пакет школьника". Единоразовую помощь в размере 5 тыс. грн теперь можно тратить не только на канцелярию, детскую одежду или обувь, но и на книги

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства, передает RegioNews.

Отмечается, что приложение распространяется на торговые точки, POS-терминалы которых имеют следующие MCC-коды:

  • 5641 – детская одежда;
  • 5651 – одежда для всей семьи;
  • 5661 – магазины обуви;
  • 5943 – канцтовары;
  • 5942 – книжные магазины;
  • 5192 – книги, периодические издания и газеты.

Для удобства родителей и законных представителей первоклассников на сайте Минсоцполитики доступен онлайн-дашборд, показывающий, где по всей Украине можно рассчитаться помощью, и уже обновленный в соответствии с новыми условиями.

По состоянию на сегодняшний день количество заявлений на помощь превысило 200 тысяч.

Выплаты уже получили более 168 тысяч семей, а общая сумма профинансированного пособия превысила 856 млн грн, что составляет почти 70% бюджета программы.

Подать заявление можно до 15 ноября 2025 года.

Средства следует использовать в течение 180 дней после начисления. Рассчитаться безналично можно как онлайн, так и оффлайн.

Напомним, в августе Кабмин запустил новую программу "Пакет школьника", благодаря которой родители первоклассников получат 5 000 грн на школьные принадлежности, детскую одежду и обувь. Выплата производится автоматически через приложение Дия.

Как сообщалось, чаще всего родители тратят средства из "Пакета школьника" на покупку детской одежды и канцтоваров.

