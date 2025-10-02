15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах

Фото: Фейсбук/Український гідрометеорологічний центр
В Україні 3 жовтня очікується прохолодна погода, місцями туман та слабкі опади у Карпатах

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

3 жовтня в Україні пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Прогнозується прохолодна та волога повітряна маса. Опадів у більшості областей не очікують, хоча крізь щільні сіро-хмарні покриви час від часу проглядатиме сонце. Лише у високогір’ї Карпат можливий невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

У західних і північних областях вночі та вранці місцями буде туман. Повітряні потоки рухатимуться зі сходу та північного сходу зі швидкістю 7–12 м/с. На півдні та південному сході країни вдень очікуються пориви вітру 15–20 м/с.

Температура повітря вночі на заході та півночі країни коливатиметься від 1 до 6° тепла. Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту. У повітрі у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській та Житомирській областях очікується 0–3° тепла. Вдень там стовпчики термометра піднімуться до 8–13°.

На решті території країни нічні показники температури триматимуться на рівні 4–9°, вдень – 14–19°. У високогір’ї Карпат вночі та вдень прогнозують від 2° морозу до 3° тепла.

Раніше повідомлялося, в Одесі третю добу триває ліквідація наслідків сильних опадів та підтоплень. Рятувальники працюють цілодобово, залучаючи техніку та колег з інших областей, а ситуація на окремих вулицях залишається критичною.

погода Україна Карпати сніг прогноз заморозки туман мокрий сніг
