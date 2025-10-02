Фото: Фейсбук/Український гідрометеорологічний центр

В Україні 3 жовтня очікується прохолодна погода, місцями туман та слабкі опади у Карпатах

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

3 жовтня в Україні пануватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Прогнозується прохолодна та волога повітряна маса. Опадів у більшості областей не очікують, хоча крізь щільні сіро-хмарні покриви час від часу проглядатиме сонце. Лише у високогір’ї Карпат можливий невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

У західних і північних областях вночі та вранці місцями буде туман. Повітряні потоки рухатимуться зі сходу та північного сходу зі швидкістю 7–12 м/с. На півдні та південному сході країни вдень очікуються пориви вітру 15–20 м/с.

Температура повітря вночі на заході та півночі країни коливатиметься від 1 до 6° тепла. Синоптики попереджають про заморозки на поверхні ґрунту. У повітрі у Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській та Житомирській областях очікується 0–3° тепла. Вдень там стовпчики термометра піднімуться до 8–13°.

На решті території країни нічні показники температури триматимуться на рівні 4–9°, вдень – 14–19°. У високогір’ї Карпат вночі та вдень прогнозують від 2° морозу до 3° тепла.

