Наконец-то дома: Украина вернула из российского плена 185 защитников
Из плена Украина вернула 185 защитников. Известно, что также вернулись 20 гражданских
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.
Среди 185 военных, вернувшихся 2 октября из русского плена, 183 – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Это военные вооруженных сил, государственной гвардии, гос пограничной службы. Также вернули 20 гражданских.
Большинство из этих военных были в плену еще с 2022 года. Они были на "Азовстали", ЧАЭС, защищали Мариуполь.
"Спасибо всем, кто делает обмены возможными. С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Каждый день над этим работаем", - говорит президент Украины.
Напомним, бывший мэр Херсона Владимир Николаевенко после трех лет плена вернулся в Украину. Его увольнение стало неожиданным подарком для близких и повод для сильных эмоций.