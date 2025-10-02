Фото: ОП

Из плена Украина вернула 185 защитников. Известно, что также вернулись 20 гражданских

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Среди 185 военных, вернувшихся 2 октября из русского плена, 183 – рядовые, сержанты, двое – офицеры. Это военные вооруженных сил, государственной гвардии, гос пограничной службы. Также вернули 20 гражданских.

Большинство из этих военных были в плену еще с 2022 года. Они были на "Азовстали", ЧАЭС, защищали Мариуполь.

"Спасибо всем, кто делает обмены возможными. С начала полномасштабного вторжения нам удалось вернуть домой уже более 7 тысяч наших людей. Должны вернуть всех. Каждый день над этим работаем", - говорит президент Украины.

Напомним, бывший мэр Херсона Владимир Николаевенко после трех лет плена вернулся в Украину. Его увольнение стало неожиданным подарком для близких и повод для сильных эмоций.