Пленные участники движения сопротивления могут получить статус УБД: детали

фото: Министерство обороны Украины

Участники движения сопротивления, находившиеся в российском плену, теперь имеют право на получение статуса участника боевых действий (УБД). Изменения в соответствующий порядок внес Кабинет Министров Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Обновленный порядок также уточняет основания для предоставления статуса УБД.

"На получение статуса могут претендовать освобожденные из плена лица, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекались Силами специальных операций ВСУ для выполнения задач движения сопротивления, за исключением добровольно сдавшихся врагу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь изменился и состав специальной комиссии, принимающей решение о предоставлении статуса УБД. Из нее исключили расформированный Кадровый центр Сил специальных операций ВСУ. Кроме того, к работе спецкомиссии могут привлекаться не только командиры воинских частей, но и военнослужащие.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, сколько украинцев готовы присоединиться к ВСУ.