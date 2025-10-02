10:37  02 жовтня
02 жовтня 2025, 10:33

Кабмін оновив порядок отримання статусу УБД: що потрібно знати

02 жовтня 2025, 10:33
Фото: Міноборони України
Кабінет міністрів ухвалив низку змін до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій (УБД), що має спростити доступ до послуги для ветеранів та їхніх родин

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Зокрема, спрощено порядок надання статусу УБД особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або заходах із захисту національної безпеки та оборони України, а також у відсічі агресії РФ на Донеччині та Луганщині.

Вилучено вимогу в електронній заяві щодо зазначення форми та способу отримання посвідчення, оскільки під час подання через Портал "Дія" або Єдиний державний реєстр ветеранів війни неможливо оформити паперове посвідчення без фотокартки.

Також оновлено паперову форму заяви на статус УБД та розширено коло осіб, які можуть запитувати відомості з Єдиного державного реєстру ветеранів війни, зокрема батьків полонених та осіб, зниклих безвісти.

Міністерство у справах ветеранів зазначає, що нові правила скорочують бюрократію та роблять процедуру отримання посвідчення УБД більш доступною. Тепер ветерани та добровольці можуть отримати посвідчення через ЦНАП ближче до дому, а родини полонених та зниклих – швидше отримувати необхідні дані.

Нагадаємо, учасники руху опору, які перебували в російському полоні, також мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Зміни до відповідного Порядку в березні вніс Кабінет Міністрів.

Читайте також: Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує

