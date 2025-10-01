16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 22:50

Какая средняя зарплата в Украине: Днепропетровщина в лидерах

01 октября 2025, 22:50
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Днепропетровская область традиционно вошла в список областей с высокими показателями средней зарплаты. Регион занял третье место в "рейтинге"

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В августе в Днепропетровской области средняя зарплата составила 26779 гривен. При этом в июле показатель был на 634 гривны больше. В "рейтинге" среди других областей Днепропетровщина на третьей строчке.

На первой строчке столица со средним показателем в 39 535 гривен. На втором месте Луганская область с 32541 гривной в среднем. В пятерку лидеров вошли Киевская область - 25 963 гривны и Запорожская область - 24 681 гривна.

В Украине подорожала аренда квартир на 4,5% с начала года. Средняя плата за аренду однокомнатной квартиры в июне 2025 года составила 7 504 гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
зарплата статистика Днепропетровская область
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Харьковской области продолжается эвакуация: спасли еще нескольких жителей
01 октября 2025, 23:30
В Балаклее в результате обстрела погиб один человек, пятеро – получили травмы
01 октября 2025, 21:36
В Киеве задержали мужчину, который курил авто по заказу
01 октября 2025, 21:20
Чернобыльская АЭС в темноте: что известно о последствиях обстрела Славутича
01 октября 2025, 21:06
На Днепропетровщине задержан 31-летний мужчина за убийство 64-летнего жителя общежития
01 октября 2025, 20:51
Скончался соучредитель группы "Пиккардийская терция", исполнивший легендарную "Пливе кача"
01 октября 2025, 20:50
В Киевской области 55-летний чиновник присвоил почти 830 тыс. грн из местных бюджетов – ему грозит до 12 лет
01 октября 2025, 20:41
В Запорожье украинские военные уничтожили северокорейские САУ "Коксан"
01 октября 2025, 20:35
Кабмин четко определил сроки перевода военных: 72 часа на исполнение решения
01 октября 2025, 20:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »