Днепропетровская область традиционно вошла в список областей с высокими показателями средней зарплаты. Регион занял третье место в "рейтинге"

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В августе в Днепропетровской области средняя зарплата составила 26779 гривен. При этом в июле показатель был на 634 гривны больше. В "рейтинге" среди других областей Днепропетровщина на третьей строчке.

На первой строчке столица со средним показателем в 39 535 гривен. На втором месте Луганская область с 32541 гривной в среднем. В пятерку лидеров вошли Киевская область - 25 963 гривны и Запорожская область - 24 681 гривна.

