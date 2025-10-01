Ілюстративне фото

Дніпропетровська область традиційно увійшла в перелік областей з високими показниками середньої зарплати. Регіон посів третю сходинку в "рейтингу"

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У серпні в Дніпропетровській області середня зарплата становила 26 779 гривень. При цьому в липні показник був на 634 гривні більше. У "рейтингу" серед інших областей Дніпропетровщина на третій сходинці.

На першій сходинці столиця із середнім показником у 39 535 гривень. На другому місці Луганська область з 32 541 гривнею в середньому. До п'ятірки лідерів увійшли також Київська область – 25 963 гривні та Запорізька область – 24 681 гривня.

Нагадаємо, в Україні подорожчала оренда квартир на 4,5% з початку року. Середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в червні 2025 року становила 7 504 гривень.