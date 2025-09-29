Бійці ЗСУ збили FPV-дроном за 500 доларів російський гелікоптер Мі-8
Українські військові знищили ударний гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів
Про це повідомили у батальйоні "Хижаки Висот", інформує RegioNews.
Вертоліт знищив екіпаж "Балтика". Для цього бійці використали FPV-дрон Shrike, ціна якого становить близько 500 доларів.
За словами військових, цей результат став можливим завдяки злагодженій роботі розвідки, штабу та пілотів.
Нагадаємо, раніше українські захисники на Запорізькому напрямку 25 вересня збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя.
Спецпризначенці ГУР знищили у Криму два транспортні літаки Ан-26 та берегові РЛС росіян.
