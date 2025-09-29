Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Про це повідомили у батальйоні "Хижаки Висот", інформує RegioNews.

Вертоліт знищив екіпаж "Балтика". Для цього бійці використали FPV-дрон Shrike, ціна якого становить близько 500 доларів.

За словами військових, цей результат став можливим завдяки злагодженій роботі розвідки, штабу та пілотів.

Нагадаємо, раніше українські захисники на Запорізькому напрямку 25 вересня збили ворожий бомбардувальник Су-34, який тероризував Запоріжжя.

Спецпризначенці ГУР знищили у Криму два транспортні літаки Ан-26 та берегові РЛС росіян.