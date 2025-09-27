00:50  26 вересня
В Україні подорожчали яйця: які тепер ціни
На Сумщині чоловік підірвався на міні, збираючи гриби
У Києві директорка автошколи продавала фіктивні свідоцтва про навчання
Ціни на високому рівні: що відбувається із ринком соняшнику в Україні

Попри те, що у світі тенденція зниження цін на рослинні олії та очікування збільшення пропозицій, в Україні ціни на соняшник залишаються на високому рівні. Серед причин називають затримку збирання та низьку врожайність

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Ціни попиту на соняшник в Україні залишаються на рівні 26500-27500 грн/т або 565-585 $/т без ПДВ (для олійності 50%) з доставкою на завод. При цьому частина переробників все ж вирішила зменшити ціни на тлі зростання пропозиції та черг на заводах.

"Слід також врахувати, що ціни попиту на олію в Україні за тиждень знизились на 10 $/т до 1170-1180 $/т з доставкою до портів Чорного моря у вересні - жовтні на тлі різкого зниження цін на російську олію до 1150-1160 $/т FOB. При цьому ціни попиту на поставки у листопаді – грудні до портів Чорного моря знизились до рівня 1140-1160 $/т", - кажуть аналітики.

Водночас міжнародний ринок очікує різкого зростання пропозиції рослинних олій та шротів з Аргентини після тимчасового скасування експортних мит, і покупці займають вичікувальні позиції.

"Тому не варто сподіватися на нові активні продажі української продукції за високими цінами, що вже призвело до зниження цін попиту на соняшниковий шрот на 10-20 $/т до 205-210 $/т з доставкою в порт", - вважають експерти.

Нагадаємо, раніше в USDA поділились новим прогнозом щодо врожаю пшениці у світі. Йдеться про період 2025-2026 років. Прогноз врожаю пшениці в Україні підвищили до 23 млн т (+1 млн т). Експорт очікують на рівні 15 млн т (-0,5 млн т), кінцеві запаси – 1,93 млн т (+1 млн т).

