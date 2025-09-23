20:24  22 сентября
23 сентября 2025, 01:20

Украина "заработала" почти 718 миллионов долларов на экспорте мяса

23 сентября 2025, 01:20
Иллюстративное фото
В течение 2025 года Украина экспортировала мяса птицы более чем на 700 миллионов долларов. Это больше, чем в прошлом году

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Отмечается, что в течение января-августа 2025 Украина экспортировала 294,1 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы. Это на 2,5% меньше, чем в прошлом году.

В денежном эквиваленте это около 718 миллионов долларов. Для сравнения, в прошлом месяце это было 717 миллионов долларов. Так, экспорт вырос на 13,3%. Среди главных покупателей — Нидерланды (23,2%), Великобритания (15,3%) и Саудовская Аравия (13,4%).

Напомним, ранее в USDA поделились новым прогнозом по урожаю пшеницы в мире. Речь идет о периоде 2025-2026 годов. Прогноз урожая пшеницы в Украине повысили до 23 млн т (+1 млн т). Экспорт ожидают на уровне 15 млн т (-0,5 млн т), конечные запасы – 1,93 млн т (+1 млн т).

