В Украине начал дешеветь картофель

иллюстративное фото: из открытых источников

На этой неделе цены на картофель в Украине начали постепенно снижаться

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на EastFruit.

По словам экспертов, основной причиной удешевления картофеля стало начало уборочных работ в основных регионах производства.

На середину недели отпускные цены на картофель уже варьируются в пределах 9-16 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

По подсчетам аналитиков, картофель на рынке Украины уже стоит в среднем на 18% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.

Напомним, в начале сентября в Украине начало дешеветь сливочное масло. По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности и понижением интереса со стороны европейских трейдеров.