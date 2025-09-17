В Украине начал дешеветь картофель
На этой неделе цены на картофель в Украине начали постепенно снижаться
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на EastFruit.
По словам экспертов, основной причиной удешевления картофеля стало начало уборочных работ в основных регионах производства.
На середину недели отпускные цены на картофель уже варьируются в пределах 9-16 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
По подсчетам аналитиков, картофель на рынке Украины уже стоит в среднем на 18% дешевле, чем за аналогичный период в прошлом году.
Напомним, в начале сентября в Украине начало дешеветь сливочное масло. По словам экспертов, падение спроса обусловлено сокращением экспортной активности и понижением интереса со стороны европейских трейдеров.
