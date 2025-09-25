12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
Пенсія під загрозою: українці мають оцифрувати трудові книжки до конкретної дати

Українці мають перевести трудові книжки в електронний формат, щоб уникнути проблем із пенсією та підтвердити страховий стаж

Про це йдеться в законі України № 1217, передає RegioNews.

В Україні громадянам потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат до 10 червня 2026 року. Процес передбачає сканування всіх сторінок книжки та документів, що підтверджують страховий стаж, і завантаження їх у особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду або у мобільному застосунку. Несвоєчасне оцифрування може призвести до скорочення страхового стажу та затримки пенсійних виплат.

Електронна трудова книжка дозволяє уникнути проблем у разі втрати або пошкодження паперової версії та підтвердити стаж до 2004 року, який враховується при розрахунку пенсії. Громадяни можуть перевірити правильність внесених даних у своєму кабінеті та подати звернення, якщо записи відсутні або помилкові.

У 2026 році мінімальні вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть такими: 33 роки – у 60 років, 23 роки – у 63 роки та 15 років – у 65 років. Відсутність електронної трудової книжки може зменшити розмір майбутніх пенсійних виплат, тому своєчасна цифровізація є обов’язковою.

Крім того, пенсійне законодавство передбачає можливість перерахунку пенсії померлого чоловіка для дружини та дітей, якщо чоловік був основним годувальником сім’ї. Міністерство соціальної політики також планує запровадити обмежувальні коефіцієнти для великих спеціальних пенсій, щоб зменшити надмірну різницю між виплатами та зберегти соціальні гарантії для всіх категорій пенсіонерів.

Раніше повідомлялося про критику витрат "Укрпошти" на зарплати керівництва та премії, які перевищують мільйон гривень щомісяця. Як підприємство з багатомільйонними збитками планує виправдати такі видатки перед суспільством.

