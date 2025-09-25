Фото: ілюстративне

Про це йдеться в законі України № 1217, передає RegioNews.

В Україні громадянам потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат до 10 червня 2026 року. Процес передбачає сканування всіх сторінок книжки та документів, що підтверджують страховий стаж, і завантаження їх у особистий кабінет на порталі Пенсійного фонду або у мобільному застосунку. Несвоєчасне оцифрування може призвести до скорочення страхового стажу та затримки пенсійних виплат.

Електронна трудова книжка дозволяє уникнути проблем у разі втрати або пошкодження паперової версії та підтвердити стаж до 2004 року, який враховується при розрахунку пенсії. Громадяни можуть перевірити правильність внесених даних у своєму кабінеті та подати звернення, якщо записи відсутні або помилкові.

У 2026 році мінімальні вимоги до стажу для виходу на пенсію будуть такими: 33 роки – у 60 років, 23 роки – у 63 роки та 15 років – у 65 років. Відсутність електронної трудової книжки може зменшити розмір майбутніх пенсійних виплат, тому своєчасна цифровізація є обов’язковою.

Крім того, пенсійне законодавство передбачає можливість перерахунку пенсії померлого чоловіка для дружини та дітей, якщо чоловік був основним годувальником сім’ї. Міністерство соціальної політики також планує запровадити обмежувальні коефіцієнти для великих спеціальних пенсій, щоб зменшити надмірну різницю між виплатами та зберегти соціальні гарантії для всіх категорій пенсіонерів.

