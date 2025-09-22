14:55  22 сентября
22 сентября 2025, 13:35

"Импульс" в ВСУ: что изменится для военных с новой цифровой системой

22 сентября 2025, 13:35
Иллюстративное фото: Минобороны
Силы обороны Украины внедряют новую цифровую систему учета личного состава – "Импульс", которая в ближайшие дни заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль, передает RegioNews.

"Это цифровая система учета личного состава, которая позволяет получать актуальные данные о каждом военнослужащем, истории назначений, формировать отчеты и проекты приказов. И все это без бумаг, быстро и прозрачно", – написал он.

По словам министра, "Импульс" – первая массовая информационно-коммуникационная система (ИКС) тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части.

Система позволяет военным частям быстро получать актуальные данные о личном составе и генерировать приказы и документы, а руководству принимать управленческие решения на основе четких и прозрачных данных по каждой части.

Первыми систему стали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск. В ближайшие недели "Импульс" заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.

Министр добавил, что в будущем "Импульс" интегрируется с другими цифровыми решениями для Сил обороны – приложением для военных "Армия+", Медицинской информационной системой и т.д., что создаст единое электронное пространство управления личным составом.

Напомним, ранее мы публиковали пошаговый гайд, как поступить в дроновые подразделения ВСУ. Речь идет о "Контракте 18-24: дроны" – это двухлетний технологический трек с четко прописанными этапами обучения и требованием не менее 12 месяцев боевого опыта.

Читайте также: Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит

