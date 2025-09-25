Фото: Украинский гидрометеорологический центр

В ближайшие ночи в Украине ожидается похолодание с риском заморозков, что представляет опасность для урожая и здоровья населения

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Синоптики предупреждают о резком понижении температуры в Украине. В ночь на 26 и 27 сентября в большинстве регионов, кроме южных областей и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до –3 градусов. Это соответствует первому уровню опасности – желтому.

Особо сложные погодные условия прогнозируют для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей. В этих регионах заморозки возможны не только на почве, но и в воздухе. Температура ночью может опуститься до –3 градусов. Для этих территорий объявлен второй уровень опасности – оранжевый.

Такое похолодание может отрицательно сказаться на сельском хозяйстве, в частности, на урожае поздних культур. Специалисты советуют аграриям заблаговременно принять меры по защите посевов. Кроме того, украинцам рекомендуют теплее одеваться в ночное и утреннее время, ведь резкие изменения температуры могут повлиять на самочувствие.

По данным Укргидрометцентра, первые заморозки уже зафиксировали минувшей ночью. Ожидается, что в ближайшие дни тенденция к понижению температуры сохранится, особенно в северных и западных областях.

