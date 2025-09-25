12:51  25 сентября
Кого ищут работодатели Харьковской области: топ-10 вакансий
08:59  25 сентября
В Киеве 6-летний мальчик поджег гипермаркет: родителям светит штраф
07:54  25 сентября
В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование
25 сентября 2025, 14:26

В Украине до -2°: синоптики предупредили о заморозках

25 сентября 2025, 14:26
Читайте також українською мовою
Фото: Украинский гидрометеорологический центр
Читайте також
українською мовою

В ближайшие ночи в Украине ожидается похолодание с риском заморозков, что представляет опасность для урожая и здоровья населения

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

Синоптики предупреждают о резком понижении температуры в Украине. В ночь на 26 и 27 сентября в большинстве регионов, кроме южных областей и Закарпатья, ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до –3 градусов. Это соответствует первому уровню опасности – желтому.

Особо сложные погодные условия прогнозируют для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей. В этих регионах заморозки возможны не только на почве, но и в воздухе. Температура ночью может опуститься до –3 градусов. Для этих территорий объявлен второй уровень опасности – оранжевый.

Такое похолодание может отрицательно сказаться на сельском хозяйстве, в частности, на урожае поздних культур. Специалисты советуют аграриям заблаговременно принять меры по защите посевов. Кроме того, украинцам рекомендуют теплее одеваться в ночное и утреннее время, ведь резкие изменения температуры могут повлиять на самочувствие.

По данным Укргидрометцентра, первые заморозки уже зафиксировали минувшей ночью. Ожидается, что в ближайшие дни тенденция к понижению температуры сохранится, особенно в северных и западных областях.

Ранее сообщалось, в Днепре грузовик провалился под землю прямо во дворе жилмассива.

24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
