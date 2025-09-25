Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность уйти с должности после завершения войны

Об этом украинский лидер заявил в интервью изданию Axios, передает RegioNews.

Журналист спросил, будет ли он считать свою работу завершенной после окончания войны. Зеленский ответил, что будет готов уйти в отставку.

"Моя цель – завершить войну, а не продолжать баллотироваться на должность", – сказал он.

Зеленский также пообещал обратиться в парламент Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.

Выборы в условиях войны

В условиях военного положения проведение внеочередных выборов президента и народных депутатов теоретически возможно, однако организация голосования во время войны создает значительные риски для политической стабильности.

Главная проблема – отсутствие гарантий безопасности избирателей, поскольку обстрелы продолжаются по всей стране.

Как известно, ранее издание Politico писало, что на Западе и среди депутатов фракции "Слуга народа" растет беспокойство из-за концентрации власти в руках президента Владимира Зеленского.

