Зеленский рассказал, уйдет ли в отставку после окончания войны
Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность уйти с должности после завершения войны
Об этом украинский лидер заявил в интервью изданию Axios, передает RegioNews.
Журналист спросил, будет ли он считать свою работу завершенной после окончания войны. Зеленский ответил, что будет готов уйти в отставку.
"Моя цель – завершить войну, а не продолжать баллотироваться на должность", – сказал он.
Зеленский также пообещал обратиться в парламент Украины с просьбой организовать выборы, если будет достигнуто прекращение огня.
Выборы в условиях войны
В условиях военного положения проведение внеочередных выборов президента и народных депутатов теоретически возможно, однако организация голосования во время войны создает значительные риски для политической стабильности.
Главная проблема – отсутствие гарантий безопасности избирателей, поскольку обстрелы продолжаются по всей стране.
Как известно, ранее издание Politico писало, что на Западе и среди депутатов фракции "Слуга народа" растет беспокойство из-за концентрации власти в руках президента Владимира Зеленского.
