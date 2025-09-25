Фото: Український гідрометеорологічний центр

Найближчими ночами в Україні очікується похолодання з ризиком заморозків, що становить небезпеку для врожаю та здоров’я населення

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Синоптики попереджають про різке зниження температури в Україні. У ніч проти 26 та 27 вересня в більшості регіонів, окрім південних областей та Закарпаття, очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до –3 градусів. Це відповідає першому рівню небезпечності – жовтому.

Особливо складні погодні умови прогнозують для Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей. У цих регіонах заморозки ймовірні не лише на ґрунті, а й у повітрі. Температура вночі може опуститися до –3 градусів. Для цих територій оголошено другий рівень небезпечності – помаранчевий.

Таке похолодання може негативно позначитися на сільському господарстві, зокрема на врожаї пізніх культур. Фахівці радять аграріям завчасно вжити заходів для захисту посівів. Крім того, українцям рекомендують тепліше одягатися в нічний та ранковий час, адже різкі зміни температури можуть вплинути на самопочуття.

За даними Укргідрометцентру, перші заморозки вже зафіксували минулої ночі. Очікується, що найближчими днями тенденція до зниження температури збережеться, особливо в північних та західних областях.

