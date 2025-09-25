12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
08:59  25 вересня
У Києві 6-річний хлопчик підпалив гіпермаркет: батькам світить штраф
07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2025, 14:26

В Україні до −2°: синоптики попередили про заморозки

25 вересня 2025, 14:26
Читайте также на русском языке
Фото: Український гідрометеорологічний центр
Читайте также
на русском языке

Найближчими ночами в Україні очікується похолодання з ризиком заморозків, що становить небезпеку для врожаю та здоров’я населення

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає RegioNews.

Синоптики попереджають про різке зниження температури в Україні. У ніч проти 26 та 27 вересня в більшості регіонів, окрім південних областей та Закарпаття, очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до –3 градусів. Це відповідає першому рівню небезпечності – жовтому.

Особливо складні погодні умови прогнозують для Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей. У цих регіонах заморозки ймовірні не лише на ґрунті, а й у повітрі. Температура вночі може опуститися до –3 градусів. Для цих територій оголошено другий рівень небезпечності – помаранчевий.

Таке похолодання може негативно позначитися на сільському господарстві, зокрема на врожаї пізніх культур. Фахівці радять аграріям завчасно вжити заходів для захисту посівів. Крім того, українцям рекомендують тепліше одягатися в нічний та ранковий час, адже різкі зміни температури можуть вплинути на самопочуття.

За даними Укргідрометцентру, перші заморозки вже зафіксували минулої ночі. Очікується, що найближчими днями тенденція до зниження температури збережеться, особливо в північних та західних областях.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі вантажівка провалилася під землю прямо у дворі житлового масиву.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода Україна Синоптики температура заморозки похолодання
Зеленський розповів, чи піде у відставку після закінчення війни
25 вересня 2025, 13:37
СБУ пояснила обшуки колишніх працівників НАБУ, які зараз працюють на "Укрзалізниці"
25 вересня 2025, 13:16
РФ показала кадри удару по навчальному центру Сухопутних військ ЗСУ
25 вересня 2025, 11:50
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
У Житомирі син-пияк роками знущався з літньої матері: який строк світить домашньому тирану
25 вересня 2025, 15:05
Кліщі на Волині: третій випадок енцефаліту та сплеск хвороби Лайма
25 вересня 2025, 14:52
На Львівщині розшукали водія, який насмерть збив пішохода і втік
25 вересня 2025, 14:52
На Сумщині прикордонники знищили майже два десятки російських БпЛА
25 вересня 2025, 14:35
Німеччина передала автомобілі громадам Харківщини, що постраждали від війни
25 вересня 2025, 14:13
Зеленський розповів, чи піде у відставку після закінчення війни
25 вересня 2025, 13:37
У ДТП на Тернопільщині загинув 58-річний чоловік
25 вересня 2025, 13:29
СБУ пояснила обшуки колишніх працівників НАБУ, які зараз працюють на "Укрзалізниці"
25 вересня 2025, 13:16
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
25 вересня 2025, 12:51
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »