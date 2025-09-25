"Журналістика" під прикриттям: росіяни навчать дітей поширювати пропаганду

Фото: ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Росія запустила нову пропагандистську ініціативу для молоді – так званий "курс молодого інфобійця"

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Зазначається, що під виглядом навчання журналістиці старшокласників фактично готують до поширення брехливої інформації та пропаганди країни-агресора.

"Найбуспішніших" учасників окупанти планують залучати під крило досвідчених пропагандистів, використовуючи прагнення молоді до популярності та легкого заробітку.

У ЦНС наголошують, мета ворога – сформувати нове покоління інструментів для інформаційної війни. Масштаби залучення молоді наразі уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни запустили кампанію з "перевиховання" вчителів історії. Їх зобов'язують проходити спецкурси та отримувати сертифікати, щоб мати право викладати пропагандистську версію історії.