16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
11:55  24 вересня
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 19:22

Масштабна фішингова атака: шахраї надіслали тисячам українців СМС від імені "Нової пошти"

24 вересня 2025, 19:22
Фото: Нова пошта
Українців попереджають про нову хвилю шахрайських SMS, які видають себе за повідомлення від "Нової пошти"

Про це повідомляють у компанії "Нова пошта", передає RegioNews.

Клієнти "Нової пошти" стали об’єктом масштабної фішингової атаки. Невідомі надсилають SMS-повідомлення, які нібито надходять від компанії, проте жодного стосунку до офіційних сервісів ці повідомлення не мають.

У тексті повідомлень шахраї вказують, що "посилка затримана через неправильний індекс", і додають посилання для "підтвердження адреси". Насправді ж воно веде на фейкові ресурси, призначені для збору особистих та банківських даних користувачів. Експерти попереджають: переходити за такими посиланнями небезпечно.

Фахівці радять видаляти підозрілі SMS і повідомляти про них рідних та знайомих, особливо літніх людей, які можуть не розпізнати шахрайство. Не слід передавати нікому свої персональні дані або логіни та паролі від банківських рахунків.

Нова пошта підкреслює, що вся офіційна комунікація з клієнтами ведеться лише через перевірені канали: сайт компанії, мобільний застосунок, офіційні сторінки в соціальних мережах та SMS-повідомлення від відомих номерів.

Раніше повідомлялося про інтернет-шахрайство на Буковині, де жінка втратила понад 100 тисяч гривень. Схоже, аферисти знову активізувалися – цього разу під приводом купівлі дитячих товарів онлайн.

Україна Нова пошта персональні дані шахрайство банківські дані фішинг
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
07 серпня 2025
