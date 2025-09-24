Фото: Нова пошта

Українців попереджають про нову хвилю шахрайських SMS, які видають себе за повідомлення від "Нової пошти"

Про це повідомляють у компанії "Нова пошта", передає RegioNews.

Клієнти "Нової пошти" стали об’єктом масштабної фішингової атаки. Невідомі надсилають SMS-повідомлення, які нібито надходять від компанії, проте жодного стосунку до офіційних сервісів ці повідомлення не мають.

У тексті повідомлень шахраї вказують, що "посилка затримана через неправильний індекс", і додають посилання для "підтвердження адреси". Насправді ж воно веде на фейкові ресурси, призначені для збору особистих та банківських даних користувачів. Експерти попереджають: переходити за такими посиланнями небезпечно.

Фахівці радять видаляти підозрілі SMS і повідомляти про них рідних та знайомих, особливо літніх людей, які можуть не розпізнати шахрайство. Не слід передавати нікому свої персональні дані або логіни та паролі від банківських рахунків.

Нова пошта підкреслює, що вся офіційна комунікація з клієнтами ведеться лише через перевірені канали: сайт компанії, мобільний застосунок, офіційні сторінки в соціальних мережах та SMS-повідомлення від відомих номерів.

Раніше повідомлялося про інтернет-шахрайство на Буковині, де жінка втратила понад 100 тисяч гривень. Схоже, аферисти знову активізувалися – цього разу під приводом купівлі дитячих товарів онлайн.