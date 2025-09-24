11:55  24 сентября
На Прикарпатье автобус влетел в жилой дом
09:38  24 сентября
В Черниговской области обнаружили мертвой 13-летнюю девочку
07:12  24 сентября
Конфликт на уроке физкультуры: в Винницкой области учителю сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2025, 17:09

От забавных до необычных: какие имена и отчество выбирают украинцы – статистика Минюста

24 сентября 2025, 17:09
Читайте також українською мовою
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
Читайте також
українською мовою

На востоке Украины за первые восемь месяцев 2025 года более 800 человек официально изменили свои имена или отчество

Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции, передает RegioNews.

На востоке Украины все больше людей меняют свои имена и отчество. В Полтавской области один из жителей выбрал отчество Людмилович, в Харьковской области мужчина по имени Олег стал Инары, а на Сумщине Вадим сменил свое имя на Вадимаса. Процедура смены имени регулируется украинским законодательством и предусматривает определенные правила и ограничения.

Смена имени доступна лицам, достигшим 16 лет, без согласия родителей. Подростки от 14 до 16 лет также могут воспользоваться этой возможностью, но при условии разрешения обоих родителей или опекунов. В отдельных случаях достаточно разрешения одного из родителей – если другой умер, признанный без вести пропавшим, недееспособным или лишен родительских прав, или если его данные отсутствуют в актовой записи о рождении ребенка.

Однако сменить имя можно не всегда. Отказ могут получить те, кто имеет открытые уголовные производства, находится под административным надзором, имеет непогашенную судимость, на кого есть международный запрос о розыске, или подал ложные данные при оформлении документов. Закон не ограничивает количество изменений имени, а во время действия военного положения услугу можно получить в любом отделе ДРАЦС независимо от места жительства.

За 8 месяцев 2025 года Восточное управление юстиции выдало 838 свидетельств об изменении имени. Больше изменений зафиксировано на Харьковщине – 344 случая, в Полтавской области – 242, на Черниговщине – 140, на Сумщине – 97 и в Донецкой области – 15. Среди самых ярких примеров – Диана стала Айзой, Вадим – Вадимасом, а Лаура получила имя Лариса.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года в Украине официально было заключено почти 69 тысяч браков. Какие регионы стали настоящими "лидерами" по количеству молодоженов и почему именно там пары клянутся в верности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Минюст смена имени
ООН запускает бесплатный менторский проект для женщин-предпринимателей в Украине
24 сентября 2025, 16:10
Враг ударил "Искандерами" по учебному подразделению ВСУ: есть потери
24 сентября 2025, 15:35
В Украину поступили первые дозы вакцины против гриппа: Госликслужба подтвердила качество
24 сентября 2025, 14:25
Все новости »
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
На Харьковщине обсудят, как наладить сотрудничество бизнеса с налоговой
24 сентября 2025, 17:27
Силы обороны Украины ударили по нефтеперерабатывающим и военным объектам РФ
24 сентября 2025, 17:16
В Ровно BMW врезался в дерево и опрокинулся: водитель не пострадал
24 сентября 2025, 16:59
Перепутал авто с военным: в Киеве мужчина поджег чужой пикап
24 сентября 2025, 16:42
В Харьковской области пешеход пострадал в ДТП: водитель Daewoo сбил 56-летнего мужчину
24 сентября 2025, 16:17
ООН запускает бесплатный менторский проект для женщин-предпринимателей в Украине
24 сентября 2025, 16:10
Враг ударил "Искандерами" по учебному подразделению ВСУ: есть потери
24 сентября 2025, 15:35
На Запорожье российские дроны убили женщину и ранили супругов
24 сентября 2025, 15:33
В Украине разоблачили сеть нарколабораторий с прибылью 16 млн грн ежемесячно: будут судить 11 фигурантов
24 сентября 2025, 15:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »