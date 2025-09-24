Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

На востоке Украины за первые восемь месяцев 2025 года более 800 человек официально изменили свои имена или отчество

Об этом сообщает Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции, передает RegioNews.

На востоке Украины все больше людей меняют свои имена и отчество. В Полтавской области один из жителей выбрал отчество Людмилович, в Харьковской области мужчина по имени Олег стал Инары, а на Сумщине Вадим сменил свое имя на Вадимаса. Процедура смены имени регулируется украинским законодательством и предусматривает определенные правила и ограничения.

Смена имени доступна лицам, достигшим 16 лет, без согласия родителей. Подростки от 14 до 16 лет также могут воспользоваться этой возможностью, но при условии разрешения обоих родителей или опекунов. В отдельных случаях достаточно разрешения одного из родителей – если другой умер, признанный без вести пропавшим, недееспособным или лишен родительских прав, или если его данные отсутствуют в актовой записи о рождении ребенка.

Однако сменить имя можно не всегда. Отказ могут получить те, кто имеет открытые уголовные производства, находится под административным надзором, имеет непогашенную судимость, на кого есть международный запрос о розыске, или подал ложные данные при оформлении документов. Закон не ограничивает количество изменений имени, а во время действия военного положения услугу можно получить в любом отделе ДРАЦС независимо от места жительства.

За 8 месяцев 2025 года Восточное управление юстиции выдало 838 свидетельств об изменении имени. Больше изменений зафиксировано на Харьковщине – 344 случая, в Полтавской области – 242, на Черниговщине – 140, на Сумщине – 97 и в Донецкой области – 15. Среди самых ярких примеров – Диана стала Айзой, Вадим – Вадимасом, а Лаура получила имя Лариса.

