Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

На сході України за перші вісім місяців 2025 року понад 800 людей офіційно змінили свої імена або по батькові

Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, передає RegioNews.

На сході України все більше людей змінюють свої імена та по батькові. На Полтавщині один із жителів обрав по батькові Людмилович, у Харківській області чоловік на ім’я Олег став Інари, а на Сумщині Вадим змінив своє ім’я на Вадимаса. Процедура зміни імені регулюється українським законодавством і передбачає певні правила та обмеження.

Зміна імені доступна особам, які досягли 16 років, без згоди батьків. Підлітки від 14 до 16 років також можуть скористатися цією можливістю, але за умови дозволу обох батьків або опікунів. В окремих випадках достатньо дозволу одного з батьків – якщо інший помер, визнаний безвісти зниклим, недієздатним або позбавлений батьківських прав, або якщо його дані відсутні в актовому записі про народження дитини.

Однак змінити ім’я можна не завжди. Відмову можуть отримати ті, хто має відкриті кримінальні провадження, перебуває під адміністративним наглядом, має непогашену судимість, на кого є міжнародний запит про розшук, або подав неправдиві дані під час оформлення документів. Закон не обмежує кількість змін імені, а під час дії воєнного стану послугу можна отримати у будь-якому відділі ДРАЦС незалежно від місця проживання.

За 8 місяців 2025 року Східне управління юстиції видало 838 свідоцтв про зміну імені. Найбільше змін зафіксовано на Харківщині – 344 випадки, у Полтавській області – 242, на Чернігівщині – 140, на Сумщині – 97 і на Донеччині – 15. Серед найяскравіших прикладів – Діана стала Айзою, Вадим – Вадимасом, а Лаура отримала ім’я Лариса.

