Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 24 вересня російська армія атакувала Україну 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 ППО знищила або подавила 126 ворожих дронів Shahed, "Гербера" та інших типів – на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

Нагадаємо, вночі 24 вересня росіяни завдали два удари по Запоріжжю, попередньо – керованими авіабомбами ФАБ. Пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки, а також теплиці й оранжереї ботсаду.

Вночі росіяни атакували Харків 18 дронами-камікадзе. Основний удар припав на енергооб’єкт, що вплинуло на електропостачання у місті.