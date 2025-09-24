01:30  24 вересня
"Океану Ельзи" могло б не існувати: Святослав Вакарчук розкрив перше ім'я гурту
07:12  24 вересня
Конфлікт на уроці фізкультури: на Вінниччині вчителю повідомили про підозру
09:38  24 вересня
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2025, 09:50

РФ вночі запустила по Україні 152 безпілотники: сили ППО знешкодили 126

24 вересня 2025, 09:50
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 24 вересня російська армія атакувала Україну 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 ППО знищила або подавила 126 ворожих дронів Shahed, "Гербера" та інших типів – на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

Нагадаємо, вночі 24 вересня росіяни завдали два удари по Запоріжжю, попередньо – керованими авіабомбами ФАБ. Пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки, а також теплиці й оранжереї ботсаду.

Вночі росіяни атакували Харків 18 дронами-камікадзе. Основний удар припав на енергооб’єкт, що вплинуло на електропостачання у місті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна обстріли безпілотники дрон ППО
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Шахрай заволодів криптовалютою житедя Житомирщини на 14,6 млн грн
24 вересня 2025, 12:40
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
24 вересня 2025, 12:28
190 млн грн збитків: на Черкащині незаконно добували каолін
24 вересня 2025, 12:15
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
24 вересня 2025, 11:55
На Кіровоградщині BMW збив чотирьох пішоходів: двоє дітей загинули
24 вересня 2025, 11:45
Неочікуваний Трамп: що змінилося у ставленні президента США до України
24 вересня 2025, 11:17
У Херсоні медбрат коригував удари росіян по місту: СБУ затримала агента ФСБ
24 вересня 2025, 10:46
На Дніпропетровщині сталася ДТП за участю поліцейського: загинув водій скутера, постраждала дитина
24 вересня 2025, 10:31
На Одещині затримали групу чоловіків, які заплатили по $8 тисяч за втечу до Молдови
24 вересня 2025, 10:12
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »