23 сентября 2025, 10:42

COVID-19 в Украине: за неделю зафиксировано 19 смертей и почти 12 тысяч новых случаев

23 сентября 2025, 10:42
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине с 15 по 21 сентября зарегистрировано 11 883 случая COVID-19. Это на 20,4% меньше, чем на прошлой неделе (14 926 случаев)

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Отмечается, что за неделю зафиксировано 19 летальных исходов среди людей с положительным тестом на SARS-CoV-2.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в этом году заболеваемость оказалась в 1,25 раза ниже: 65028 случаев против 81048 в прошлом году.

Что касается новых субвариантов штамма Омикрон NB.1.8.1 Нимбус и XFG Стратус, по состоянию на 22 сентября подтверждено 4 случая инфицирования Нимбусом и 326 случаев Стратусом.

Пока нет признаков, что эти варианты вызывают более тяжелое течение болезни.

Медики советуют, чтобы избежать заболевания COVID-19, независимо от его варианта, стоит:

  • носить маски в местах скопления людей;
  • регулярно мыть руки и дезинфицировать поверхности;
  • вакцинироваться.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с сентября могут ввести карантинные ограничения по областям из-за сочетанного роста заболеваемости COVID-19 и гриппом.

