COVID-19 в Україні: за тиждень зафіксовано 19 смертей і майже 12 тисяч нових випадків

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україні з 15 до 21 вересня зареєстровано 11 883 випадки COVID-19. Це на 20,4% менше, ніж на попередньому тижні (14 926 випадків)

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що за тиждень зафіксовано 19 летальних випадків серед осіб із позитивним тестом на SARS-CoV-2.

Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, цього року захворюваність виявилася на 1,25 раза нижчою: 65 028 випадків проти 81 048 торік.

Щодо нових субваріантів штаму Омікрон NB.1.8.1 Німбус та XFG Стратус, станом на 22 вересня підтверджено 4 випадки інфікування Німбусом та 326 випадків Стратусом.

Наразі немає ознак, що ці варіанти викликають тяжчий перебіг хвороби.

Медики радять, щоб уникнути захворювання на COVID-19, незалежно від його варіанту, варто:

носити маски в місцях скупчення людей;

регулярно мити руки та дезінфікуйте поверхні;

вакцинуватися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по областях через поєднане зростання захворюваності на COVID-19 та грип.