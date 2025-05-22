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22 мая 2025, 12:45

Известный украинский журналист вступил в ряды Нацгвардии: подробности

22 мая 2025, 12:45
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фото: Фейсбук Юрия Бутусова
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Журналист Юрий Бутусов несколько дней назад мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии «Хартия». Сейчас он проходит обучение

Как передает RegioNews, об этом сам журналист сообщил на своей странице в Facebook.

"Я как журналист участвовал в боевых действиях, в боях в обороне и в трех штурмовых атаках, я видел близкую смерть врагов и смерть друзей.
Некоторые знают, что я участвовал в некоторых операциях по планированию и применению войск, в принятии значительного количества тактических и оперативных решений, создании новых воинских частей, распространении современного боевого опыта, в создании центра управления БПЛА", - пишет он.

Бутусов добавил, что для него честь стать участником боевой семьи 13-й бригада "Хартия".

Напомним, звезда "МастерШеф" вступил в ряды ВСУ.

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