Скандал вокруг мобилизации журналиста Богдана Буткевича: что известно

фото: Facebook/Богдан Буткевич

Журналиста Богдана Буткевича мобилизовали после увольнения из рядов ГУР. Его жена, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева, заявила, что это произошло на фоне конфликта с народной депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой, которую Буткевич публично критиковал в соцсетях

Об этом сообщает RegioNews.

По словам Данилюк-Ярмолаевой, мужчина имел официальный статус резервиста и работал над аналитическими проектами в интересах разведки.

Сама Марьяна Безугла отреагировала резко, назвав обвинения "глюками".

Как пишет "Громадське", Главное управление разведки Минобороны утверждает, что у них не работал украинский журналист Богдан Буткевич.

"Богдан Буткевич не был и не является сотрудником Главного управления разведки", - сказали в разведке.

Ранее Буткевич неоднократно критиковал методы принудительной мобилизации через ТЦК, осуждая так называемую "бусификацию" - вывоз мужчин в военкоматы без четкого правового обоснования. Он призвал к более прозрачным и ответственным механизмам формирования войска.

Справка: Богдан Буткевич – украинский журналист, радиоведущий, публицист и аналитик. Работал на "Цензор.НЕТ", "Украинском радио", Espreso.TV и других медиа.

Автор и ведущий программ по телевидению и радио, лауреат журналистского конкурса "Честь профессии". В 2024 году создал англоязычный YouTube канал для борьбы с российской пропагандой.

Напомним, в мае журналист Юрий Бутусов сообщил, что мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия". Сейчас он проходит обучение.

Впоследствии он объяснил причины своей внезапной мобилизации.