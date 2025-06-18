14:49  18 июня
Киев попал в рейтинг самых худших городов для жизни
12:54  18 июня
В Тернополе несовершеннолетний угнал авто и въехал в столб
08:15  18 июня
В Сумской области ребенок упал в колодец
UA | RU
UA | RU
18 июня 2025, 13:55

В армии острая нехватка людей, нужны изменения: Бутусов объяснил, почему мобилизовался в пехоту

18 июня 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/butusov.yuriy
Читайте також
українською мовою

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил причины своей внезапной мобилизации и почему именно сейчас важно занять свое место в армии

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

22 мая Юрий Бутусов объявил о своей мобилизации в 13-ю бригаду НГУ "Хартия" в солдаты-стрельцы.

Он считает, что Украине нужны изменения, ведь именно сейчас наблюдается "период максимального напряжения всех сил нации, когда нужно определить свое место в строю".

"В армии — острая нехватка людей, острый дефицит и нужны изменения. Изменений сверху не будет. Их не стоит ожидать — они делаются исключительно под давлением общественности, с огромным опозданием", — убежден журналист.

Он решил служить в той воинской части, в которую верит, и где мотивация у командиров воевать качеством, а не количеством.

"Мое состояние здоровья, я считаю, позволяет мне выполнить свой долг и занять свое место среди пехотинцев, показать свои возможности в современном бою", - добавил Юрий Бутусов.

Напомним, в мае журналист Юрий Бутусов сообщил, что мобилизовался в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия". Сейчас он проходит обучение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война армия НГУ Юрий Бутусов мобилизация военная служба
За сутки ВСУ ликвидировали более 1000 россиян, — Генштаб
18 июня 2025, 11:10
Ночью украинская ПВО приземлила 30 "шахедов" и дронов-обманок
18 июня 2025, 09:00
Основатель сервиса Spotify вложил более полумиллиарда евро в дроны для Украины
18 июня 2025, 04:50
Все новости »
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
В Кривом Роге задержали мужчину, который разбил битой стекло автомобиля
18 июня 2025, 15:20
В Киеве работники ТЦК за 2-15 тыс. долларов помогли избежать мобилизации тысячам военнообязанных
18 июня 2025, 15:09
Идентификация тел погибших воинов в Украине продлится не менее 14 месяцев – МВД
18 июня 2025, 15:04
На Киевщине будут судить злоумышленников, производивших поддельное моторное масло
18 июня 2025, 14:59
Юрий Бутусов: Мобилизация – проблема не только ТЦК, а всего государства
18 июня 2025, 14:57
Киев попал в рейтинг самых худших городов для жизни
18 июня 2025, 14:49
Фейковые стероиды вместо лекарств: в Украине обезвредили масштабную подпольную лабораторию
18 июня 2025, 14:39
В Черкасской области будут судить военного, который наводил вражеские ракеты на Украину
18 июня 2025, 14:17
У депутата Днепропетровского облсовета Марианны Мирошниченко обнаружили незадекларированное имущество на более 1 млн грн
18 июня 2025, 14:13
Одна из частей Нацгвардии присвоила более 11 млн грн
18 июня 2025, 13:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Все публикации »
Остап Дроздов
Анна Гин
Вадим Денисенко
Все блоги »