В армии острая нехватка людей, нужны изменения: Бутусов объяснил, почему мобилизовался в пехоту

фото: facebook.com/butusov.yuriy

Украинский журналист Юрий Бутусов объяснил причины своей внезапной мобилизации и почему именно сейчас важно занять свое место в армии

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

22 мая Юрий Бутусов объявил о своей мобилизации в 13-ю бригаду НГУ "Хартия" в солдаты-стрельцы.

Он считает, что Украине нужны изменения, ведь именно сейчас наблюдается "период максимального напряжения всех сил нации, когда нужно определить свое место в строю".

"В армии — острая нехватка людей, острый дефицит и нужны изменения. Изменений сверху не будет. Их не стоит ожидать — они делаются исключительно под давлением общественности, с огромным опозданием", — убежден журналист.

Он решил служить в той воинской части, в которую верит, и где мотивация у командиров воевать качеством, а не количеством.

"Мое состояние здоровья, я считаю, позволяет мне выполнить свой долг и занять свое место среди пехотинцев, показать свои возможности в современном бою", - добавил Юрий Бутусов.