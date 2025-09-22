Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ

Фото: соцмережі

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус повідомив, що його мобілізували до Збройних Сил України

Про це він розповів у відео, яке розмістив на ютуб-каналі, передає RegioNews.

За словами журналіста, Вінницький територіальний центр комплектування зробив йому пропозицію, від якої важко відмовитися.

Бігус наголосив, що діяльність проєкту Bihus.Info продовжиться навіть без його участі, а команда продовжить роботу над журналістськими розслідуваннями та новинами.

Як відомо, з лютого 2022 року Денис Бугус служив у ЗСУ та працював оператором БПЛА, коригував артилерію і виконував завдання для СБУ та ГУР.

Наприкінці 2023 року став позаштатним співробітником Департаменту військової контррозвідки СБУ. При цьому Бігус підкреслив, що не отримував заробітної плати з держбюджету та не має броні чи статусу резервіста. Він також заявив, що продовжує підтримувати СБУ у її зусиллях, коли це необхідно.

Нагадаємо, журналіста Богдана Буткевича мобілізували після звільнення з лав ГУР. Його дружина, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, заявила, що це сталося на тлі конфлікту з народною депутаткою від "Слуги народу" Мар'яною Безуглою, яку Буткевич публічно критикував у соцмережах