20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
18:30  22 вересня
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
18:29  22 вересня
На Прикарпатті чоловік вбив знайомого сокирою
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2025, 20:24

Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ

22 вересня 2025, 20:24
Читайте также на русском языке
Фото: соцмережі
Читайте также
на русском языке

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус повідомив, що його мобілізували до Збройних Сил України

Про це він розповів у відео, яке розмістив на ютуб-каналі, передає RegioNews.

За словами журналіста, Вінницький територіальний центр комплектування зробив йому пропозицію, від якої важко відмовитися.

Бігус наголосив, що діяльність проєкту Bihus.Info продовжиться навіть без його участі, а команда продовжить роботу над журналістськими розслідуваннями та новинами.

Як відомо, з лютого 2022 року Денис Бугус служив у ЗСУ та працював оператором БПЛА, коригував артилерію і виконував завдання для СБУ та ГУР.

Наприкінці 2023 року став позаштатним співробітником Департаменту військової контррозвідки СБУ. При цьому Бігус підкреслив, що не отримував заробітної плати з держбюджету та не має броні чи статусу резервіста. Він також заявив, що продовжує підтримувати СБУ у її зусиллях, коли це необхідно.

Нагадаємо, журналіста Богдана Буткевича мобілізували після звільнення з лав ГУР. Його дружина, журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва, заявила, що це сталося на тлі конфлікту з народною депутаткою від "Слуги народу" Мар'яною Безуглою, яку Буткевич публічно критикував у соцмережах

У травні 2025 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія". Згодом він пояснив причини свого рішення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна ЗСУ мобілізація журналіст Денис Бігус
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
У Львові побили 18-річну дівчину: поліція встановила нападниць
22 вересня 2025, 21:49
Конфлікт на дорозі переріс у бійку: на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем
22 вересня 2025, 21:22
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі серед місцевих жителів
22 вересня 2025, 20:55
Як виглядає найбільший ринок у Дніпрі після пожежі
22 вересня 2025, 20:35
ДПА у початковій школі: в Міносвіти розповіли, що потрібно знати батькам
22 вересня 2025, 19:55
Росіяни вручили їм повістки: з окупованих територій врятували двох 18-річних хлопців
22 вересня 2025, 19:26
Театр "Березіль" готується відкрити новий безпечний простір для вистав у Харкові
22 вересня 2025, 19:12
ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалі
22 вересня 2025, 18:55
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
22 вересня 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »