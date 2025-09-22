Фото з відкритих джерел

Триває приймання заявок на грантову програму від YASNO. Йдеться про підтримку ветеранського бізнесу

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Переможці програми зможуть отримати компенсацію коштів, сплачених за 30 тис. кВт∙год, що дасть змогу зекономити близько 300 тисяч гривень. Проєкт реалізується за підтримки Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

Отримати грант зможуть ветерани, які є власниками або співвласниками (мати не менше 50% частки) малого або середнього бізнесу.

Подаватися на грант можна навіть в тому випадку, якщо ви не є клієнтом YASNO. Проте спершу потрібно укласти договір. Це можна зробити онлайн.

Грант компенсує 100% сплачених рахунків за 30 тис. кВт·год електроенергії, спожитої за період, який не перевищує 6 місяців.

Переможці будуть обрані рандомно. Загалом оберуть 20 компаній. Подати заявку можна за посиланням.

Які дедлайни:

Подача заявок до 19 жовтня;

До 29 жовтня оголосять результати на сайті та в соціальних мережах;

До 1 листопада переможці мають зв’язатись з YASNO для оформлення результатів.

Нагадаємо, у Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців.