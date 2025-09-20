13:50  20 сентября
В Полтавской области мужчина бросил гранату в аптеку
На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
Президент объяснил, почему разрешили выезд мужчинам 18-22 лет

Президент Владимир Зеленский объяснил, что выезд мужчин 18–22 лет позволили, чтобы больше молодежи заканчивало школу и поступало в университеты в Украине

Об этом он сообщил во время встречи с журналистами 19 сентября, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Президент рассказал, что решение разрешить выезд мужчин в возрасте 18-22 лет было принято из-за риска уменьшения количества учащихся в старших классах украинских школ. По его словам, те, кто завершает обучение в Украине и поступает в университеты в своей стране, чаще возвращаются после поездок за границу. В то же время выпускники зарубежных школ имеют гораздо меньше шансов вернуться на родину. На это указывает соответствующая статистика.

Зеленский также отметил, что в европейских странах не хотят значительного наплыва новых украинских беженцев, ведь часть из них остается и претендует на социальную помощь.

Напомним, в Госпогранслужбе отметили, что август стал рекордным по количеству попыток незаконного пересечения границы. Однако с наступлением осени таких случаев становится меньше.

Ранее сообщалось, что польские пограничники фиксируют рост потока украинцев после разрешения уезжать за границу мужчинам 18-22 лет.

