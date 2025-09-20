13:50  20 вересня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
Президент пояснив, чому дозволили виїзд чоловікам 18-22 років

20 вересня 2025, 15:50
Фото: visitukraine
Президент Володимир Зеленський пояснив, що виїзд чоловіків 18–22 років дозволили, аби більше молоді закінчувало школу й вступало в університети в Україні

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами 19 вересня, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Президент розповів, що рішення дозволити виїзд чоловіків віком 18-22 роки ухвалили через ризик зменшення кількості учнів у старших класах українських шкіл. За його словами, ті, хто завершує навчання в Україні та вступає до університетів у своїй країні, частіше повертаються після поїздок за кордон. Натомість випускники закордонних шкіл мають значно менше шансів повернутися на батьківщину. На це вказує відповідна статистика.

Зеленський також зазначив, що в європейських країнах не хочуть значного напливу нових українських біженців, адже частина з них залишається та претендує на соціальну допомогу.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі зазначили, що серпень став рекордним за кількістю спроб незаконного перетину кордону. Проте з настанням осені таких випадків стає менше.

Раніше повідомлялося, що польські прикордонники фіксують зростання потоку українців після дозволу виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років.

