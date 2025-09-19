12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
UA | RU
UA | RU
19 сентября 2025, 17:57

Вице-премьер Кулеба заявил о дефиците финансирования дорог в бюджете-2026

19 сентября 2025, 17:57
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В бюджете-2026 на содержание дорог заложено 12,8 млрд грн, что эксперты называют критически низким для обеспечения нормального функционирования инфраструктуры

Об этом во время часа вопросов правительству сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает RegioNews.

В проекте государственного бюджета на 2026 год на Агентство восстановления предусмотрено 12,8 млрд. гривен для содержания автомобильных дорог общего пользования. Вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития громад и территорий Алексей Кулеба назвал эту сумму критически недостаточной для нормального функционирования дорожной отрасли. По его оценкам, для обеспечения эффективной работы дорог требуется в пять-шесть раз больше средств.

По словам Кулебы, состояние автодорог влияет не только на логистику и транспортное сообщение. Дороги используются для эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях, работы экстренных служб, а также для довоза детей в школы и обеспечения доступа уязвимых категорий населения в больницы.

Вице-премьер подчеркнул, что ненадлежащее состояние дорог может стать слабым звеном как для экономики, так и для обороноспособности страны. Поэтому, по его словам, необходимы совместные решения правительства и Верховной Рады для закрытия финансового пробела в дорожной сфере.

Кулеба отметил, что восстановление и содержание дорог остаются приоритетными задачами, и нехватка средств в бюджете-2026 может негативно повлиять на качество транспортной инфраструктуры и безопасность граждан.

Ранее сообщалось, во Львовской области начали расследование хищения средств во время ремонта детской больницы. По версии следствия, директор компании-подрядчика и предпринимательница, осуществлявшая технический надзор, могут оказаться за решеткой из-за нецелевого использования бюджетных денег.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дороги бюджет деньги ремонт дорог ремонт дорожное движение инфраструктура финансирование Украина Кулеба Алексей Владимирович
На Львовщине женщина из Кривого Рога обворовала пенсионера на 26 тыс. грн
19 сентября 2025, 17:38
Во Львове презентовали украинский подводный дрон TOLOKA с дальностью до 2000 км
19 сентября 2025, 17:21
СБУ разоблачила мошеннические колцентры, обманывавшие граждан ЕС и Турции
19 сентября 2025, 15:34
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Россияне сбросили на село в Харьковской области три авиабомбы
19 сентября 2025, 19:15
Фейковая "скорая" и "тур в Румынию": на Закарпатье задержали "фельдшеров", которые везли уклониста
19 сентября 2025, 18:45
На Львовщине женщина из Кривого Рога обворовала пенсионера на 26 тыс. грн
19 сентября 2025, 17:38
"Охотно встретимся в суде": в ГПК назвали опровержение Умерова расследование о недвижимости манипуляцией
19 сентября 2025, 17:35
Во Львове презентовали украинский подводный дрон TOLOKA с дальностью до 2000 км
19 сентября 2025, 17:21
60 суток под арестом: в Ровенской области 34-летнему мужчине избрали меру пресечения за убийство во время застолья
19 сентября 2025, 17:01
Поджег авто родственника подруги и скрылся: в Запорожье задержали поджигателя
19 сентября 2025, 16:55
В Киевской области мужчина заложил гранату в мусорный контейнер: погибла 56-летняя женщина, ранен мужчина
19 сентября 2025, 16:48
В Киеве 19-летний парень бегал по балюстраде метро и сломал светильник - что грозит юному черкащанину
19 сентября 2025, 16:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »