В бюджете-2026 на содержание дорог заложено 12,8 млрд грн, что эксперты называют критически низким для обеспечения нормального функционирования инфраструктуры

Об этом во время часа вопросов правительству сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает RegioNews.

В проекте государственного бюджета на 2026 год на Агентство восстановления предусмотрено 12,8 млрд. гривен для содержания автомобильных дорог общего пользования. Вице-премьер-министр по восстановлению и министр развития громад и территорий Алексей Кулеба назвал эту сумму критически недостаточной для нормального функционирования дорожной отрасли. По его оценкам, для обеспечения эффективной работы дорог требуется в пять-шесть раз больше средств.

По словам Кулебы, состояние автодорог влияет не только на логистику и транспортное сообщение. Дороги используются для эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях, работы экстренных служб, а также для довоза детей в школы и обеспечения доступа уязвимых категорий населения в больницы.

Вице-премьер подчеркнул, что ненадлежащее состояние дорог может стать слабым звеном как для экономики, так и для обороноспособности страны. Поэтому, по его словам, необходимы совместные решения правительства и Верховной Рады для закрытия финансового пробела в дорожной сфере.

Кулеба отметил, что восстановление и содержание дорог остаются приоритетными задачами, и нехватка средств в бюджете-2026 может негативно повлиять на качество транспортной инфраструктуры и безопасность граждан.

