19 вересня 2025, 17:57

Віцепрем’єр Кулеба заявив про дефіцит фінансування доріг у бюджеті-2026

19 вересня 2025, 17:57
Фото: ілюстративне
У бюджеті-2026 на утримання доріг закладено 12,8 млрд грн, що експерти називають критично низьким для забезпечення нормального функціонування інфраструктури

Про це під час години запитань до уряду повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає RegioNews.

У проєкті державного бюджету на 2026 рік на Агентство відновлення передбачено 12,8 млрд гривень для утримання автомобільних доріг загального користування. Віцепрем’єр-міністр з відновлення та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба назвав цю суму критично недостатньою для нормального функціонування дорожньої галузі. За його оцінками, для забезпечення ефективної роботи доріг потрібно у п’ять-шість разів більше коштів.

За словами Кулеби, стан автодоріг впливає не лише на логістику та транспортне сполучення. Дороги використовуються для евакуації людей у надзвичайних ситуаціях, роботи екстрених служб, а також для довезення дітей до шкіл та забезпечення доступу вразливих категорій населення до лікарень.

Віцепрем’єр підкреслив, що неналежний стан доріг може стати слабкою ланкою як для економіки, так і для обороноздатності країни. Тому, за його словами, необхідні спільні рішення уряду та Верховної Ради для закриття фінансової прогалини у дорожній сфері.

Кулеба зазначив, що відновлення та утримання доріг залишаються пріоритетними завданнями, і нестача коштів у бюджеті-2026 може негативно вплинути на якість транспортної інфраструктури та безпеку громадян.

Раніше повідомлялося, на Львівщині розпочали розслідування розкрадання коштів під час ремонту дитячої лікарні. За версією слідства, директор компанії-підрядника та підприємиця, що здійснювала технічний нагляд, можуть опинитися за ґратами через нецільове використання бюджетних грошей.

