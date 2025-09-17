Фото: Нацполиция

Во Львовской области директору компании-подрядчика и предпринимателю, которая осуществляла технадзор за проведением работ, грозит заключение. Причиной стало хищение средств при ремонте детской больницы

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в прошлом году между одним из медицинских учреждений, являющимся коммунальным некоммерческим предприятием Львовского областного совета и компанией-подрядчиком, был заключен договор. Речь шла о проведении капитального ремонта в отделении анестезиологии и интенсивной терапии.

Директор компании подрядчика подписал акт выполненных работ, в который внес ложные сведения об объеме произведенных работ и количестве использованных материалов. Впоследствии эти документы завизировала предпринимательница, которая должна была осуществлять технический надзор за выполнением работ.

Объемы выполненных работ по объекту были завышены более чем на 935 тысяч гривен. Теперь директору компании-подрядчика, который производил ремонт, грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом предпринимателю грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.