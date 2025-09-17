21:12  17 сентября
В Тернопольской области нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и наехал на полицейского
19:10  17 сентября
В Полтавской области российский дрон попал в АЗС
15:55  17 сентября
Возле ЗАЭС после обстрела поднялся дым: что происходит
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2025, 20:10

Во Львовской области расследуют хищение бюджета на ремонте детской больницы

17 сентября 2025, 20:10
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области директору компании-подрядчика и предпринимателю, которая осуществляла технадзор за проведением работ, грозит заключение. Причиной стало хищение средств при ремонте детской больницы

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, в прошлом году между одним из медицинских учреждений, являющимся коммунальным некоммерческим предприятием Львовского областного совета и компанией-подрядчиком, был заключен договор. Речь шла о проведении капитального ремонта в отделении анестезиологии и интенсивной терапии.

Директор компании подрядчика подписал акт выполненных работ, в который внес ложные сведения об объеме произведенных работ и количестве использованных материалов. Впоследствии эти документы завизировала предпринимательница, которая должна была осуществлять технический надзор за выполнением работ.

Объемы выполненных работ по объекту были завышены более чем на 935 тысяч гривен. Теперь директору компании-подрядчика, который производил ремонт, грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. При этом предпринимателю грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
хищение Львовская область
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
Ведущий Алексей Суханов признался, что у него есть любимый человек
18 сентября 2025, 00:30
"Финальный аккорд этой истории": солист группы "Друга ріка" подтвердил роман с Соколовой, но есть нюанс
18 сентября 2025, 00:00
Малина дорожает, дыня дешевеет: как изменились цены на фрукты в Украине
17 сентября 2025, 23:30
Во Львовской области построят птицефабрику мощностью более 300 тыс. кур в год
17 сентября 2025, 23:15
Спасатели вторые сутки тушат пожар на Хортице
17 сентября 2025, 22:29
В Тернопольской области нетрезвый работник ТЦК совершил несколько ДТП и наехал на полицейского
17 сентября 2025, 21:12
В Украине начал дешеветь картофель
17 сентября 2025, 20:59
Утратили дом и жили в страхе: Украина вернула из оккупации еще одну группу детей
17 сентября 2025, 20:40
Правительство расширило программу "Пакет школьника"
17 сентября 2025, 19:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »