Фото: Telegram/Львович

Его показали в рамках крупнейшего в мире инвестсамита оборонных технологий Defense Tech Valley 2025, где демонстрировали новейшие разработки для военной сферы

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Инженеры из Украины показали три модификации подводного дрона TLK 1000, длина которых колеблется от 4 до 12 метров. По информации разработчиков, аппараты способны преодолевать расстояние до 2000 км и перевозить до 5 тонн полезного груза.

Презентация подчеркнула развитие оборонных технологий в стране и демонстрирует стремление украинских производителей расширять возможности беспилотных систем в разных средах. Участники саммита смогли ознакомиться с техническими характеристиками и потенциальными сферами применения новых дронов, в частности, в морских операциях.

Модель TLK 1000 может перевозить до 5 тонн груза

Запад Defense Tech Valley 2025 собрал инвесторов и специалистов со всего мира, что позволяет Украине показать свои разработки на международной платформе и устанавливать новые контакты для дальнейшего развития оборонной отрасли.

