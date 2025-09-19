12:53  19 сентября
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
11:06  19 сентября
ДТП на Окружной в Киеве: отбойник насквозь проткнул авто, погиб мужчина
10:22  19 сентября
"Похоронил" мать ради денег: в Киеве мошеннику сообщили о подозрении
19 сентября 2025, 17:21

Во Львове презентовали украинский подводный дрон TOLOKA с дальностью до 2000 км

19 сентября 2025, 17:21
Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Львович
Читайте також
українською мовою

Его показали в рамках крупнейшего в мире инвестсамита оборонных технологий Defense Tech Valley 2025, где демонстрировали новейшие разработки для военной сферы

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Инженеры из Украины показали три модификации подводного дрона TLK 1000, длина которых колеблется от 4 до 12 метров. По информации разработчиков, аппараты способны преодолевать расстояние до 2000 км и перевозить до 5 тонн полезного груза.

Презентация подчеркнула развитие оборонных технологий в стране и демонстрирует стремление украинских производителей расширять возможности беспилотных систем в разных средах. Участники саммита смогли ознакомиться с техническими характеристиками и потенциальными сферами применения новых дронов, в частности, в морских операциях.

Модель TLK 1000 может перевозить до 5 тонн груза

Запад Defense Tech Valley 2025 собрал инвесторов и специалистов со всего мира, что позволяет Украине показать свои разработки на международной платформе и устанавливать новые контакты для дальнейшего развития оборонной отрасли.

Напомним, в августе Politico опубликовало кадры испытаний украинской крылатой ракеты "Фламинго" и дрона FP-1.По данным разработчиков, ракета способна преодолевать расстояние до 3000 км и перевозить боевую часть весом более одной тонны.

Украина война Львов оборона дрон технологии беспилотники
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
