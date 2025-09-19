12:53  19 сентября
19 сентября 2025, 15:52

Минздрав обновил программу "Доступные лекарства": добавили 85 препаратов – приказ вступает в силу с 30 сентября

19 сентября 2025, 15:52
Фото: иллюстративное
Это позволит большему числу пациентов получать необходимые препараты бесплатно или с частичной оплатой

Об этом сообщает Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

В обновленный перечень вошли 85 новых позиций. Среди них – лекарства для беременных и рожениц, препараты для лечения болезней щитовидной железы, средства против глаукомы, медикаменты для терапии детских заболеваний, а также широкий спектр лекарств от сердечно-сосудистых и дыхательных болезней, метаболических нарушений, психических и неврологических расстройств.

Всего в рамках программы в настоящее время доступно более 700 наименований, включая почти 600 лекарственных средств, 38 видов инсулина, 30 комбинированных препаратов и 42 вида тест-полосок для контроля уровня глюкозы. Министерство здравоохранения отмечает, что расширение программы является частью реализации Программы действий правительства, ведь речь идет о лечении миллионов украинцев.

Кроме того, с 1 июля 2025 года участие в программе станет обязательным для всех аптек страны. Если пациенту отказывают в отпуске лекарства, следует обращаться на горячую линию Минздрава по номеру 0800 505 201 или в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77.

Ранее сообщалось, в Министерстве здравоохранения отметили: для посещения бассейнов в Украине не нужны никакие медицинские справки. Несмотря на это, во многих заведениях до сих пор требуют от посетителей подтверждения от врача о состоянии здоровья.

19 сентября 2025
07 августа 2025
