17 сентября 2025, 17:21

В Минздраве объяснили, почему для посещения бассейна не нужны никакие справки

17 сентября 2025, 17:21
иллюстративное фото: из открытых источников
В Украине нет никаких официальных оснований требовать медицинскую справку для посещения бассейна

Как сообщает RegioNews, об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

Обычно как в частных, так и коммунальных бассейнах у клиентов требуется медицинская справка, где указано, что врач позволяет человеку плавать в общем бассейне.

Как правило, такие справки действительны 180 дней, после чего их нужно обновлять.

Однако в Минздраве уверяют, что на самом деле в Украине нет ни одного законодательного документа и оснований, которые обязывали бы человека предоставлять медицинскую справку для посещения бассейна.

"Министерство здравоохранения не утверждало ни формы такой справки, ни инструкции по ее заполнению. Более того, санитарные правила и нормы для плавательных бассейнов также не содержат никаких требований по обязательному медицинскому осмотру для посетителей. Не требуют такую справку и в других странах мира", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с 8 по 14 сентября (кроме Луганской области) зарегистрировано 14 926 случаев COVID-19 – на 3,5% больше, чем за предыдущую неделю. За этот период зафиксировано 19 летальных исходов.

