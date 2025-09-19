12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2025, 15:52

МОЗ оновило програму "Доступні ліки": додали 85 препаратів – наказ вступає в силу з 30 вересня

19 вересня 2025, 15:52
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Це дозволить більшій кількості пацієнтів отримувати необхідні препарати безкоштовно або з частковою оплатою

Про це повідомляє Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

До оновленого переліку увійшли 85 нових позицій. Серед них – ліки для вагітних та породіль, препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, засоби проти глаукоми, медикаменти для терапії дитячих захворювань, а також широкий спектр ліків від серцево-судинних і дихальних хвороб, метаболічних порушень, психічних та неврологічних розладів.

Загалом у межах програми наразі доступні понад 700 найменувань, включно з майже 600 лікарськими засобами, 38 видами інсуліну, 30 комбінованими препаратами та 42 видами тест-смужок для контролю рівня глюкози. Міністерство охорони здоров'я зазначає, що розширення програми є частиною реалізації Програми дій Уряду, адже мова йде про лікування мільйонів українців.

Крім того, з 1 липня 2025 року участь у програмі стане обов'язковою для всіх аптек країни. Якщо пацієнту відмовляють у відпуску ліків, слід звертатися на гарячу лінію МОЗ за номером 0800 505 201 або до контакт-центру НСЗУ за телефоном 16-77.

Раніше повідомлялося, у Міністерстві охорони здоров'я наголосили: для відвідування басейнів в Україні не потрібні жодні медичні довідки. Попри це, у багатьох закладах і досі вимагають від відвідувачів підтвердження від лікаря про стан здоров'я.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
МОЗ Доступні ліки Програма ліки інсулін лікування
Уряд розширив програму "Пакунок школяра"
17 вересня 2025, 19:50
На Харківщині втілюють державні ініціативи допомоги прифронтовим громадам
15 вересня 2025, 19:55
"Пакунок школяра": на що українці найчастіше витрачають гроші
15 вересня 2025, 17:14
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Фейкова "швидка" та "тур до Румунії": на Закарпатті затримали "фельдшерів", які везли ухилянта
19 вересня 2025, 18:45
Віцепрем’єр Кулеба заявив про дефіцит фінансування доріг у бюджеті-2026
19 вересня 2025, 17:57
На Львівщині жінка з Кривого Рогу обікрала пенсіонера на 26 тис. грн
19 вересня 2025, 17:38
"Залюбки зустрінемося в суді": у ЦПК назвали спростування Умєрова розслідування про нерухомість маніпуляцією
19 вересня 2025, 17:35
У Львові презентували український підводний дрон TOLOKA з дальністю до 2000 км
19 вересня 2025, 17:21
60 діб під вартою: на Рівненщині 34-річному чоловіку обрали запобіжний засіб за вбивство під час застілля
19 вересня 2025, 17:01
Підпалив авто родича подруги та втік: у Запоріжжі затримали палія
19 вересня 2025, 16:55
На Київщині чоловік заклав гранату у сміттєвий контейнер: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка
19 вересня 2025, 16:48
У Києві 19-річний хлопець бігав по балюстраді метро і зламав світильник - що світить юному черкащанину
19 вересня 2025, 16:31
Рекорд України: на Одещині створили перший лабіринт із 134 тонн мушель
19 вересня 2025, 16:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »