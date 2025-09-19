Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

До оновленого переліку увійшли 85 нових позицій. Серед них – ліки для вагітних та породіль, препарати для лікування хвороб щитоподібної залози, засоби проти глаукоми, медикаменти для терапії дитячих захворювань, а також широкий спектр ліків від серцево-судинних і дихальних хвороб, метаболічних порушень, психічних та неврологічних розладів.

Загалом у межах програми наразі доступні понад 700 найменувань, включно з майже 600 лікарськими засобами, 38 видами інсуліну, 30 комбінованими препаратами та 42 видами тест-смужок для контролю рівня глюкози. Міністерство охорони здоров'я зазначає, що розширення програми є частиною реалізації Програми дій Уряду, адже мова йде про лікування мільйонів українців.

Крім того, з 1 липня 2025 року участь у програмі стане обов'язковою для всіх аптек країни. Якщо пацієнту відмовляють у відпуску ліків, слід звертатися на гарячу лінію МОЗ за номером 0800 505 201 або до контакт-центру НСЗУ за телефоном 16-77.

