12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
19 вересня 2025, 15:34

СБУ викрила шахрайські колцентри, що обманювали громадян ЄС і Туреччини

19 вересня 2025, 15:34
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію та викрила міжнародну мережу шахрайських колцентрів

Про це повідомляє "fraza.ua", передає RegioNews.

За даними слідчих, організатори роками працювали з території України, орієнтуючись на громадян ЄС і Туреччини. Схема була вибудувана так, щоб створювати ілюзію легальних сервісів, однак насправді оператори виманювали кошти, обіцяючи "вигідні" інвестиції чи товари. Після здійснення передоплати клієнти залишалися без грошей і без обіцяних послуг.

За попередніми оцінками, шахраї отримали десятки мільйонів доларів прибутку. Гроші проходили через низку банківських рахунків, конвертувалися в готівку та виводилися за кордон. У мережу входили десятки колцентрів, які щодня здійснювали тисячі дзвінків за кордон.

Ключовою фігурою у схемі слідство вважає громадянку Туреччини Коч Сердем, відому під іменами Асмі або Бахар. Вона координувала діяльність мережі, але після проведення спецоперації була депортована з України. Турецька влада, за даними джерел, наполягає на її кримінальному переслідуванні.

Ключових фігурантів депортували або готують до суду

Ще один фігурант справи – Çağrı Öztürk, який відомий у Туреччині як телевізійний продавець, причетний до низки афер із підміною товарів. Саме він, за версією слідчих, постачав частину шахрайських схем в українські колцентри.

Мережа діяла з України, обманюючи іноземців

СБУ наголошує, що організатори мережі постануть перед судом. Справа має міжнародний вимір, адже злочини охоплювали кілька країн. Тому, за словами силовиків, для ефективного розслідування потрібна координація між Україною, Туреччиною та державами ЄС.

Раніше повідомлялося, в Україні з'явився новий спосіб шахрайства з використанням штучного інтелекту, коли зловмисники надсилають голосові повідомлення, імітуючи голос жертви. Експерти застерігають, що подібні випадки стають дедалі частішими і потребують особливої обережності користувачів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна шахрайство кол-центр міжнародне угруповання афера ЄС депортація
На Волині пенсіонер передав 170 тис. грн для армії, а медпрацівниця їх присвоїла
19 вересня 2025, 14:25
Європейська комісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії
19 вересня 2025, 14:14
Спецоперація ССО: у Курській області знищено логістичний центр морської піхоти РФ
19 вересня 2025, 11:29
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Фейкова "швидка" та "тур до Румунії": на Закарпатті затримали "фельдшерів", які везли ухилянта
19 вересня 2025, 18:45
Віцепрем’єр Кулеба заявив про дефіцит фінансування доріг у бюджеті-2026
19 вересня 2025, 17:57
На Львівщині жінка з Кривого Рогу обікрала пенсіонера на 26 тис. грн
19 вересня 2025, 17:38
"Залюбки зустрінемося в суді": у ЦПК назвали спростування Умєрова розслідування про нерухомість маніпуляцією
19 вересня 2025, 17:35
У Львові презентували український підводний дрон TOLOKA з дальністю до 2000 км
19 вересня 2025, 17:21
60 діб під вартою: на Рівненщині 34-річному чоловіку обрали запобіжний засіб за вбивство під час застілля
19 вересня 2025, 17:01
Підпалив авто родича подруги та втік: у Запоріжжі затримали палія
19 вересня 2025, 16:55
На Київщині чоловік заклав гранату у сміттєвий контейнер: загинула 56-річна жінка, поранено чоловіка
19 вересня 2025, 16:48
У Києві 19-річний хлопець бігав по балюстраді метро і зламав світильник - що світить юному черкащанину
19 вересня 2025, 16:31
Рекорд України: на Одещині створили перший лабіринт із 134 тонн мушель
19 вересня 2025, 16:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »