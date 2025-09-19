Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "fraza.ua", передає RegioNews.

За даними слідчих, організатори роками працювали з території України, орієнтуючись на громадян ЄС і Туреччини. Схема була вибудувана так, щоб створювати ілюзію легальних сервісів, однак насправді оператори виманювали кошти, обіцяючи "вигідні" інвестиції чи товари. Після здійснення передоплати клієнти залишалися без грошей і без обіцяних послуг.

За попередніми оцінками, шахраї отримали десятки мільйонів доларів прибутку. Гроші проходили через низку банківських рахунків, конвертувалися в готівку та виводилися за кордон. У мережу входили десятки колцентрів, які щодня здійснювали тисячі дзвінків за кордон.

Ключовою фігурою у схемі слідство вважає громадянку Туреччини Коч Сердем, відому під іменами Асмі або Бахар. Вона координувала діяльність мережі, але після проведення спецоперації була депортована з України. Турецька влада, за даними джерел, наполягає на її кримінальному переслідуванні.

Ключових фігурантів депортували або готують до суду

Ще один фігурант справи – Çağrı Öztürk, який відомий у Туреччині як телевізійний продавець, причетний до низки афер із підміною товарів. Саме він, за версією слідчих, постачав частину шахрайських схем в українські колцентри.

Мережа діяла з України, обманюючи іноземців

СБУ наголошує, що організатори мережі постануть перед судом. Справа має міжнародний вимір, адже злочини охоплювали кілька країн. Тому, за словами силовиків, для ефективного розслідування потрібна координація між Україною, Туреччиною та державами ЄС.

Раніше повідомлялося, в Україні з'явився новий спосіб шахрайства з використанням штучного інтелекту, коли зловмисники надсилають голосові повідомлення, імітуючи голос жертви. Експерти застерігають, що подібні випадки стають дедалі частішими і потребують особливої обережності користувачів.