UA | RU
19 сентября 2025, 14:14

Европейская комиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

19 сентября 2025, 14:14
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Европейская комиссия официально утвердила 19-й пакет санкций против Российской Федерации

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официальную представительницу ЕК Паулу Пинью, передает RegioNews.

"Мы можем сегодня подтвердить, что комиссия утвердила новый пакет санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляен вместе с высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас выступит с заявлением по этой теме, чтобы объявить 19-й пакет санкций", – отметила Пинью.

Подробности относительно конкретных мер и целей нового пакета уточняются.

Ожидается, что санкции будут касаться ключевых секторов экономики и лиц, причастных к поддержке войны в Украине.

Напомним, недавно Украина применила санкции к 47 физическим и 81 юридическим лицам, которые поставляют России электронику, добывают уголь на временно оккупированных территориях и выполняют ремонтные работы на шахтах, а также привлечены к функционированию теневого флота РФ.

Ранее в Кабмине призвали США и ЕС к жестким санкциям против российских нефтяных компаний. В Украине считают, что санкции уже оказали существенное влияние на российскую экономику – она потеряла более 160 млрд долларов.

санкции Украина РФ война экономика Европейская комиссия
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
