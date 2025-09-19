Европейская комиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на официальную представительницу ЕК Паулу Пинью, передает RegioNews.

"Мы можем сегодня подтвердить, что комиссия утвердила новый пакет санкций против России. Глава ЕК Урсула фон дер Ляен вместе с высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас выступит с заявлением по этой теме, чтобы объявить 19-й пакет санкций", – отметила Пинью.

Подробности относительно конкретных мер и целей нового пакета уточняются.

Ожидается, что санкции будут касаться ключевых секторов экономики и лиц, причастных к поддержке войны в Украине.

Напомним, недавно Украина применила санкции к 47 физическим и 81 юридическим лицам, которые поставляют России электронику, добывают уголь на временно оккупированных территориях и выполняют ремонтные работы на шахтах, а также привлечены к функционированию теневого флота РФ.

Ранее в Кабмине призвали США и ЕС к жестким санкциям против российских нефтяных компаний. В Украине считают, что санкции уже оказали существенное влияние на российскую экономику – она потеряла более 160 млрд долларов.