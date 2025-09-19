Спецоперація ССО: у Курській області знищено логістичний центр морської піхоти РФ
У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Курській області
Про це повідомило командування ССО, передає RegioNews.
Так, внаслідок удару було уражено:
- базу зберігання матеріальних засобів;
- склади з боєприпасами;
- місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки бригади.
За інформацією українських спецоператорів, 810-та бригада, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.
Особовий склад бригади, за даними ССО, причетний до воєнних злочинів, зокрема страт українських військовополонених.
Нагадаємо, протягом червня-серпня підрозділи ССО завдали низку ударів по ворогу. Їхня діяльність охопила не лише окуповані території, але й віддалений тил Російської Федерації.
19 вересня 2025, 13:18
