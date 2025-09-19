12:53  19 вересня
Смертельна ДТП у Житомирі: під колесами авто загинув працівник прокуратури
11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
19 вересня 2025, 11:29

Спецоперація ССО: у Курській області знищено логістичний центр морської піхоти РФ

19 вересня 2025, 11:29
У ніч на 18 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії, розташованому в Курській області

Про це повідомило командування ССО, передає RegioNews.

Так, внаслідок удару було уражено:

  • базу зберігання матеріальних засобів;
  • склади з боєприпасами;
  • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки бригади.

За інформацією українських спецоператорів, 810-та бригада, що дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку.

Особовий склад бригади, за даними ССО, причетний до воєнних злочинів, зокрема страт українських військовополонених.

Нагадаємо, протягом червня-серпня підрозділи ССО завдали низку ударів по ворогу. Їхня діяльність охопила не лише окуповані території, але й віддалений тил Російської Федерації.

19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
07 серпня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
