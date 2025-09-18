Фото: Дзеркало тижня

Конфлікт між президентом та антикорупційними органами загострюється на тлі розслідування плівок Міндіча

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про нові деталі навколо плівок Тимура Міндіча, які, за його словами, підтверджують участь президента Володимира Зеленського:

"Вже як мінімум два джерела кажуть, що там є особисто Зеленський. Тобто фактично це плівки Міндіча-Зеленського".

За словами Гончаренка, розслідування цих записів наразі веде НАБУ, і протистояння між президентом та антикорупційним органом зростає. Він додає:

"На Банковій намагаються передбачити наступний крок НАБУ. За інформацією журналістів, за останній час 342 кримінальні провадження НАБУ в ЄРДР за останні місяці хтось переглядав… Тобто висновок один – протистояння між Зеленським та НАБУ зростає".

Журналісти "Дзеркала тижня" пояснюють, що ключові події останніх місяців – від спроб обмежити повноваження НАБУ та САП до спецоперацій з повернення свідків – відбуваються під контролем президента.

"Реалізувати його могла лиш одна людина – президент Володимир Зеленський", – йдеться у статті.

Серед іншого описується справа нардепа-втікача Федора Христенка та детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, де спецслужби нібито тиснули на свідків і використовували психологічний тиск на родини.

Гончаренко звертає увагу, що урядові структури та СБУ активно втручаються у роботу антикорупційних органів.

"Питання вивчають. Керівник БЕБ Олександр Цивінський: "Корупційний бек-офіс у БЕБ? Окей. Якщо хтось спробує випробувати долю – у мене чудові відносини з НАБУ"", – цитує депутат.

Водночас, зазначає він, НАБУ і САП продовжують розслідування щодо оточення президента та працівників СБУ, а законодавчі ініціативи, які обмежують повноваження антикорупційних органів, можуть надавати абсолютний імунітет співробітникам СБУ та розвідки. За даними Гончаренка, дії влади "руйнують стійкість держави під час війни" і демонструють "повну дискваліфікацію президента і його команди як третейського судді".

Таким чином, ситуація навколо плівок Міндіча та політичних розслідувань підтверджує загострення конфлікту між Банковою і незалежними антикорупційними органами, а країна спостерігає за тим, як цей протиставлення впливає на довіру до влади та інституцій.

Раніше повідомлялося, в квартирі бізнесмена Тімура Міндіча нібито виявили прослуховування. Після цього один із високопоставлених українських чиновників несподівано залишив посаду та виїхав за кордон, викликавши численні припущення про справжні причини його відставки.