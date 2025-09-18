13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
11:50  18 сентября
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
10:46  18 сентября
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
18 сентября 2025, 15:24

В Украине прекращает работу одна из крупнейших сетей электроники

18 сентября 2025, 15:24
Фото: иллюстративное
Процесс банкротства Eldorado открывает новые вопросы возврата долгов и будущего сети в Украине

Об этом сообщает "Ненька Инфо", передает RegioNews.

Одна из крупнейших сетей бытовой техники и электроники в Украине – Eldorado – официально приступила к процедуре банкротства. Более миллиарда гривен долгов компании не удалось реструктуризировать, поэтому у кредиторов всего 30 дней, чтобы представить свои требования. Ситуацию усложняет то, что длительное время Eldorado работала через сотни фиктивных предпринимателей, что позволяло избегать значительной части налоговых обязательств.

Сеть принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку, которого также связывают с торгово-развлекательным центром "Гулливер", жилым комплексом "Montreal House" и обанкротившимся банком "Михайловский". В СМИ неоднократно появлялись материалы о его связях с российскими структурами. В частности, жену предпринимателя называют родственницей экс-премьера РФ Дмитрия Медведева, а сам Полищук после 2014 года посещал Россию. Тем не менее, он продолжает оставаться активным игроком на украинском рынке и реализовывать новые проекты.

В прошлом инвесторы ЖК Montreal House публично жаловались на невыполнение обязательств: средства вкладывались в жилье, но договоры часто разрывались в одностороннем порядке, а деньги людям не возвращались. Некоторые инвесторы заявляли, что общение с представителями застройщика вообще блокировалось.

Кроме этого, по данным СМИ, у Полищука задолженность перед государственными банками на сумму более 14 миллиардов гривен за объект "Гулливер". Параллельно он продолжает вести роскошный образ жизни – покупает дорогие автомобили и уезжает за границу даже во время военного положения. Эксперты предполагают, что банкротство Eldorado может стать еще одной схемой вывода активов, а журналисты уже готовят новые обращения в правоохранительные органы относительно деятельности бизнесмена.

Напомним, владельца предприятия в Донецкой области подозревают в нанесении государству многомиллиардных убытков. Следствие выяснило, что схема могла быть еще шире, чем ранее сообщалось, и привлекала несколько доверенных лиц бизнесмена.

Украина долги магазин банкротство Eldorado
В открытый доступ попали документы граждан при тестировании е-нотариата
18 сентября 2025, 14:58
Модный дипломатический жест: в Виндзоре королева Камилла и Мелания Трамп сияли в цветах Украины
18 сентября 2025, 14:40
$10 тысяч за человека: в Польше раскрыли схему перевозки уклонистов в локомотивах
18 сентября 2025, 13:49
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Алексей Гончаренко
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
