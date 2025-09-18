Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Ненька Инфо", передает RegioNews.

Одна из крупнейших сетей бытовой техники и электроники в Украине – Eldorado – официально приступила к процедуре банкротства. Более миллиарда гривен долгов компании не удалось реструктуризировать, поэтому у кредиторов всего 30 дней, чтобы представить свои требования. Ситуацию усложняет то, что длительное время Eldorado работала через сотни фиктивных предпринимателей, что позволяло избегать значительной части налоговых обязательств.

Сеть принадлежит бизнесмену Виктору Полищуку, которого также связывают с торгово-развлекательным центром "Гулливер", жилым комплексом "Montreal House" и обанкротившимся банком "Михайловский". В СМИ неоднократно появлялись материалы о его связях с российскими структурами. В частности, жену предпринимателя называют родственницей экс-премьера РФ Дмитрия Медведева, а сам Полищук после 2014 года посещал Россию. Тем не менее, он продолжает оставаться активным игроком на украинском рынке и реализовывать новые проекты.

В прошлом инвесторы ЖК Montreal House публично жаловались на невыполнение обязательств: средства вкладывались в жилье, но договоры часто разрывались в одностороннем порядке, а деньги людям не возвращались. Некоторые инвесторы заявляли, что общение с представителями застройщика вообще блокировалось.

Кроме этого, по данным СМИ, у Полищука задолженность перед государственными банками на сумму более 14 миллиардов гривен за объект "Гулливер". Параллельно он продолжает вести роскошный образ жизни – покупает дорогие автомобили и уезжает за границу даже во время военного положения. Эксперты предполагают, что банкротство Eldorado может стать еще одной схемой вывода активов, а журналисты уже готовят новые обращения в правоохранительные органы относительно деятельности бизнесмена.

Напомним, владельца предприятия в Донецкой области подозревают в нанесении государству многомиллиардных убытков. Следствие выяснило, что схема могла быть еще шире, чем ранее сообщалось, и привлекала несколько доверенных лиц бизнесмена.