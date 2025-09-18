13:27  18 сентября
В открытый доступ попали документы граждан при тестировании е-нотариата

Во время проверки обучающей версии системы е-нотариата произошла утечка личных документов украинцев, что вызвало беспокойство у специалистов

Об этом сообщает Нотариальная палата Украины, передает RegioNews.

Нотариальная палата Украины сообщила об инциденте, произошедшем во время тестирования электронной системы е-нотариата. По данным учреждения, в открытом доступе оказались персональные документы граждан, в том числе доверенности, завещания и сопроводительные материалы. Речь идет об утечке реальных данных из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра.

В Палате подчеркнули, что такая ситуация является прямым нарушением законодательства, ведь затрагивает вопросы нотариальной тайны и безопасности личной информации. Поэтому организация обратилась к Первому вице-премьер-министру, Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и Министру юстиции Герману Галущенко с требованием вмешаться и прекратить тестирование системы.

Представители Нотариальной палаты подчеркивают, что готовы участвовать в доработке решений, которые помогут избежать подобных инцидентов в будущем. По их словам, необходимо создать надежную систему, совмещающую современные технологии и гарантии защиты персональных данных.

В НПУ выразили надежду, что инцидент станет толчком к более тесному сотрудничеству с государственными органами для разработки безопасной и эффективной модели е-нотариата, отвечающей международным стандартам.

Ранее сообщалось, на Черниговщине запустили тестирование новой системы оповещения о воздушной тревоге. Теперь жителей будут предупреждать не только о самом факте угрозы, но и о ее уровне и конкретной опасности.

