Скріншот із месенджера

Шахраї почали використовувати штучний інтелект для імітації голосу та виманювання грошей через месенджери

Про це повідомляють у Телеграм-каналі "Всевидящее ОКО Україна", передає RegioNews.

В Україні зафіксували новий спосіб шахрайства за допомогою штучного інтелекту. Зловмисники зламують акаунти користувачів і надсилають короткі голосові повідомлення, імітуючи голос жертви. Інциденти такого типу стають дедалі частішими, а технологія дозволяє шахраям робити повідомлення максимально правдоподібними.

Зловмисники все частіше використовують технології ШІ

Як розповіла одна зі свідків, шахраї звернулися до неї з терміновим проханням надіслати 10 тисяч гривень. Повідомлення було коротким, вимовлене поспіхом, з невеликими спотвореннями голосу, але дуже схоже на справжній. Завдяки пильності жінки вдалося швидко перевірити інформацію та з’ясувати, що акаунт знайомої був зламаний.

Правоохоронці підтверджують: зловмисники використовують записи голосу, які жертви раніше надсилали у месенджерах, щоб за допомогою ШІ відтворити їх голос. Такий підхід ускладнює розпізнавання шахрайства, оскільки повідомлення виглядають дуже правдоподібно.

Експерти радять користувачам бути обережними з будь-якими фінансовими проханнями через месенджери. Перевіряти інформацію слід завжди незалежно від того, наскільки знайомий або близький співрозмовник здається. Водночас у поліції нагадують, що будь-який підозрілий акаунт слід терміново блокувати та повідомляти про інцидент.

