13:27  18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
11:50  18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
10:46  18 вересня
На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
18 вересня 2025, 17:02

Новий вид шахрайства: голосові повідомлення зловмисників обманюють навіть досвідчених

18 вересня 2025, 17:02
Скріншот із месенджера
Шахраї почали використовувати штучний інтелект для імітації голосу та виманювання грошей через месенджери

Про це повідомляють у Телеграм-каналі "Всевидящее ОКО Україна", передає RegioNews.

В Україні зафіксували новий спосіб шахрайства за допомогою штучного інтелекту. Зловмисники зламують акаунти користувачів і надсилають короткі голосові повідомлення, імітуючи голос жертви. Інциденти такого типу стають дедалі частішими, а технологія дозволяє шахраям робити повідомлення максимально правдоподібними.

Зловмисники все частіше використовують технології ШІ

Як розповіла одна зі свідків, шахраї звернулися до неї з терміновим проханням надіслати 10 тисяч гривень. Повідомлення було коротким, вимовлене поспіхом, з невеликими спотвореннями голосу, але дуже схоже на справжній. Завдяки пильності жінки вдалося швидко перевірити інформацію та з’ясувати, що акаунт знайомої був зламаний.

Правоохоронці підтверджують: зловмисники використовують записи голосу, які жертви раніше надсилали у месенджерах, щоб за допомогою ШІ відтворити їх голос. Такий підхід ускладнює розпізнавання шахрайства, оскільки повідомлення виглядають дуже правдоподібно.

Експерти радять користувачам бути обережними з будь-якими фінансовими проханнями через месенджери. Перевіряти інформацію слід завжди незалежно від того, наскільки знайомий або близький співрозмовник здається. Водночас у поліції нагадують, що будь-який підозрілий акаунт слід терміново блокувати та повідомляти про інцидент.

Раніше повідомлялося, житель Житомирщини став жертвою шахраїв під час онлайн-угоди з трактором. Чоловік сплатив передоплату за привабливу пропозицію, але техніку так і не отримав.

В Україні припиняє роботу одна з найбільших мереж електроніки
18 вересня 2025, 15:24
У відкритий доступ потрапили документи громадян під час тестування е-нотаріату
18 вересня 2025, 14:58
Модний дипломатичний жест: у Віндзорі королева Камілла та Меланія Трамп сяяли в кольорах України
18 вересня 2025, 14:40
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
