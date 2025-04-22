11:19  22 апреля
В Одессе работника ТЦК будут судить за хулиганство
09:49  22 апреля
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на этой неделе
07:05  22 апреля
В Белой Церкви утонула 15-летняя девушка
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2025, 13:31

Владелец предприятия в Донецкой области нанес государству более 2 млрд грн убытков

22 апреля 2025, 13:31
Читайте також українською мовою
фото: ГБР
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Государственного бюро расследования завершили расследование уголовного производства по фактическому владельцу ООО «Краснолиманское», входящему в группу компаний «Укрдонинвест». Его обвиняют в создании схемы, из-за которой государство потеряло более 2 миллиардов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, бизнесмен вместе с доверенным лицом, руководителем предприятия и главным бухгалтером создали преступную группу. Они заблокировали работу государственного предприятия "ПК Краснолиманская" и фактически довели его до банкротства.

Госпредприятие технически не могло самостоятельно добывать уголь, поэтому зависело от коммерческой структуры, которую контролировал обвиняемый. Воспользовавшись этой ситуацией, злоумышленник организовал схему с использованием налоговых льгот — деньги в казну не платили, а государственное предприятие накапливало долги.

Вырученные средства в дальнейшем выводили через операции с недвижимостью и ценным имуществом.

Бизнесмену и его подельникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Донецкой ОВА рассказали, сколько жителей остается в Покровске.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР Схемы убытки Донецкая область
В Донецкой области россияне убили 2 и ранили 5 гражданских
20 апреля 2025, 14:41
В Донецкой области капелланы освятили 7000 пасок для военных
18 апреля 2025, 20:52
Пограничники сорвали штурм россиян на Донетчине, уничтожив МТ-ЛБ и бронемашину
14 апреля 2025, 09:48
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Удар ФАБом по многоэтажке: в Запорожье снова увеличилось количество раненых
22 апреля 2025, 16:35
Суд отправил заммэра Киева Прокопива под круглосуточный домашний арест
22 апреля 2025, 16:15
В Одесской области дети пытались взорвать подъезд многоэтажки
22 апреля 2025, 15:55
СБУ разоблачила очередное миллионное хищение бюджета на Подольском мосту в Киеве
22 апреля 2025, 15:54
Массированный обстрел Харькова: спасатели потушили пожары, уже 8 пострадавших
22 апреля 2025, 15:50
Драка со смертельным финалом: на Житомирщине мужчина убил односельчанина
22 апреля 2025, 15:46
В "Дии" запускают замену техпаспорта онлайн: стартует тестирование
22 апреля 2025, 15:33
Авиаудар по Запорожью: количество пострадавших выросло до 23
22 апреля 2025, 15:25
На Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали двух мужчин, которые ехали "к девушкам на Пасху"
22 апреля 2025, 15:21
В Ровно 10-летний школьник "заминировал" больницу
22 апреля 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »