Владелец предприятия в Донецкой области нанес государству более 2 млрд грн убытков

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследования завершили расследование уголовного производства по фактическому владельцу ООО «Краснолиманское», входящему в группу компаний «Укрдонинвест». Его обвиняют в создании схемы, из-за которой государство потеряло более 2 миллиардов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, бизнесмен вместе с доверенным лицом, руководителем предприятия и главным бухгалтером создали преступную группу. Они заблокировали работу государственного предприятия "ПК Краснолиманская" и фактически довели его до банкротства.

Госпредприятие технически не могло самостоятельно добывать уголь, поэтому зависело от коммерческой структуры, которую контролировал обвиняемый. Воспользовавшись этой ситуацией, злоумышленник организовал схему с использованием налоговых льгот — деньги в казну не платили, а государственное предприятие накапливало долги.

Вырученные средства в дальнейшем выводили через операции с недвижимостью и ценным имуществом.

Бизнесмену и его подельникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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