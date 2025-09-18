13:27  18 вересня
Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію
11:50  18 вересня
У Луцьку чоловік кинув вибухівку в громадському місці
10:46  18 вересня
На Одещині п’яний водій збив двох пішоходів
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2025, 15:24

В Україні припиняє роботу одна з найбільших мереж електроніки

18 вересня 2025, 15:24
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Процес банкрутства Eldorado відкриває нові питання щодо повернення боргів і майбутнього мережі в Україні

Про це повідомляє "Ненька Інфо", передає RegioNews.

Одна з найбільших мереж побутової техніки та електроніки в Україні – Eldorado – офіційно розпочала процедуру банкрутства. Понад мільярд гривень боргів компанії не вдалося реструктуризувати, тож кредитори мають лише 30 днів, щоб подати свої вимоги. Ситуацію ускладнює те, що тривалий час Eldorado працювала через сотні фіктивних підприємців, що дозволяло уникати значної частини податкових зобов’язань.

Мережа належить бізнесмену Віктору Поліщуку, якого також пов’язують із торгово-розважальним центром "Гулівер", житловим комплексом "Montreal House" та збанкрутілим банком "Михайлівський". У медіа неодноразово з’являлися матеріали про його зв’язки з російськими структурами. Зокрема, дружину підприємця називають родичкою експрем’єра РФ Дмитра Медведєва, а сам Поліщук після 2014 року відвідував Росію. Попри це, він продовжує залишатися активним гравцем на українському ринку та реалізовувати нові проєкти.

У минулому інвестори ЖК "Montreal House" публічно скаржилися на невиконання зобов’язань: кошти вкладалися у житло, але договори часто розривалися в односторонньому порядку, а гроші людям не поверталися. Деякі інвестори заявляли, що спілкування з представниками забудовника взагалі блокувалося.

Крім цього, за даними ЗМІ, Поліщук має заборгованість перед державними банками на суму понад 14 мільярдів гривень за об’єкт "Гулівер". Паралельно він продовжує вести розкішний спосіб життя – купує дорогі автомобілі та виїжджає за кордон навіть під час воєнного стану. Експерти припускають, що банкрутство Eldorado може стати ще однією схемою виведення активів, а журналісти вже готують нові звернення до правоохоронних органів щодо діяльності бізнесмена.

Нагадаємо, власника підприємства на Донеччині підозрюють у завданні державі багатомільярдних збитків. Слідство з’ясувало, що схема могла бути ще ширшою, ніж раніше повідомляли, і залучала кілька довірених осіб бізнесмена.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна борги магазин банкрутство Eldorado
У відкритий доступ потрапили документи громадян під час тестування е-нотаріату
18 вересня 2025, 14:58
Модний дипломатичний жест: у Віндзорі королева Камілла та Меланія Трамп сяяли в кольорах України
18 вересня 2025, 14:40
$10 тисяч за людину: у Польщі викрили схему перевезення ухилянтів у локомотивах
18 вересня 2025, 13:49
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
Плівки Міндіча відкрили конфлікт на найвищому рівні – протистояння з НАБУ загострюється
18 вересня 2025, 17:24
Новий вид шахрайства: голосові повідомлення зловмисників обманюють навіть досвідчених
18 вересня 2025, 17:02
Першокурсники Львівської політехніки масово виїжджають за кордон – ректорка
18 вересня 2025, 16:46
У Запоріжжі під час конфлікту чоловік убив товариша та сховав тіло біля сміттєвих баків
18 вересня 2025, 16:27
Україна повернула 1 000 загиблих захисників
18 вересня 2025, 16:20
22-річний чоловік загинув від пострілу друга – деталі затримання на Рівненщині
18 вересня 2025, 16:02
На Харківщині чоловіка викрили на вимаганні 85 тис. грн за відстрочку від мобілізації
18 вересня 2025, 15:45
$2 тисячі за запрошення: у Києві викрили схему в’їзду іноземців під виглядом студентів
18 вересня 2025, 15:10
У відкритий доступ потрапили документи громадян під час тестування е-нотаріату
18 вересня 2025, 14:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »