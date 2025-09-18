Фото: ілюстративне

Про це повідомляє "Ненька Інфо", передає RegioNews.

Одна з найбільших мереж побутової техніки та електроніки в Україні – Eldorado – офіційно розпочала процедуру банкрутства. Понад мільярд гривень боргів компанії не вдалося реструктуризувати, тож кредитори мають лише 30 днів, щоб подати свої вимоги. Ситуацію ускладнює те, що тривалий час Eldorado працювала через сотні фіктивних підприємців, що дозволяло уникати значної частини податкових зобов’язань.

Мережа належить бізнесмену Віктору Поліщуку, якого також пов’язують із торгово-розважальним центром "Гулівер", житловим комплексом "Montreal House" та збанкрутілим банком "Михайлівський". У медіа неодноразово з’являлися матеріали про його зв’язки з російськими структурами. Зокрема, дружину підприємця називають родичкою експрем’єра РФ Дмитра Медведєва, а сам Поліщук після 2014 року відвідував Росію. Попри це, він продовжує залишатися активним гравцем на українському ринку та реалізовувати нові проєкти.

У минулому інвестори ЖК "Montreal House" публічно скаржилися на невиконання зобов’язань: кошти вкладалися у житло, але договори часто розривалися в односторонньому порядку, а гроші людям не поверталися. Деякі інвестори заявляли, що спілкування з представниками забудовника взагалі блокувалося.

Крім цього, за даними ЗМІ, Поліщук має заборгованість перед державними банками на суму понад 14 мільярдів гривень за об’єкт "Гулівер". Паралельно він продовжує вести розкішний спосіб життя – купує дорогі автомобілі та виїжджає за кордон навіть під час воєнного стану. Експерти припускають, що банкрутство Eldorado може стати ще однією схемою виведення активів, а журналісти вже готують нові звернення до правоохоронних органів щодо діяльності бізнесмена.

