$10 тисяч за людину: у Польщі викрили схему перевезення ухилянтів у локомотивах

Польські прикордонники з Медики (Підкарпатське воєводство) спільно з поліцією ліквідували канал незаконного перевезення українських чоловіків до Польщі

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24, передає RegioNews.

За словами лейтенанта Петра Закіеларза, схему виявили ще у 2024 році. Українських чоловіків переховували в локомотивах, що курсували до Перемишля.

Організаторами схеми виявилися двоє українських машиністів поїздів. Їх заарештували та звинуватили в участі в організованій злочинній групі та у сприянні незаконному перетину кордону.

Речниця прокуратури Перемишля Марта Пентковська повідомила, що за кожного переправленого чоловіка машиністи отримували щонайменше 10 тисяч доларів. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Обоє підозрюваних не визнали провини.

Найближчим часом до суду буде подано обвинувальний акт.

У рамках розслідування також затримали двох українських громадян, які незаконно перетнули кордон через цей канал. Вони зізналися у правопорушенні та пояснили свої дії бажанням уникнути мобілізації в Україні.

Розслідування триває, не виключені нові затримання.

Нагадаємо, на Донеччині перед судом постануть правоохоронець і колишній співробітник ТЦК, яких звинувачують у підробці документів для чоловіків призовного віку. За даними слідства, вони пропонували охочим виїхати з України за 20 тисяч доларів.