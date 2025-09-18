13:27  18 вересня
18 вересня 2025, 11:57

Дрони атакували завод "Газпрому" в Башкортостані: спалахнула масштабна пожежа

18 вересня 2025, 11:57
Фото: соцмережі
У місті Салават (республіка Башкортостан, РФ) сталася атака безпілотників на нафтохімічний комплекс "Газпром Нафтохім Салават", один із найбільших у Росії. Після удару на підприємстві спалахнула пожежа

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на керівника адміністрації Башкортостану Радія Хабірова.

За його словами, завод атакували два безпілотники літакового типу. Загиблих і постраждалих немає.

"Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. Загиблих і постраждалих немає", – написав Хабіров.

Він додав, що охорона підприємства намагалася відкрити вогонь по дронах. Наразі триває ліквідація пожежі, а ступінь пошкоджень уточнюється.

Російський Telegram-канал Astra опублікував відео з місця події, на яких видно масштабну пожежу на території комплексу "Газпром Нафтохім Салават".


Довідка: "Газпром Нафтохім Салават" – один із провідних виробників у галузі нафтопереробки та нафтохімії в Росії. Завод розташований приблизно за 1 500 км від кордону з Україною.

Як відомо, Україна відновила удари по нафтопереробних заводах і нафтопроводах у РФ влітку 2025 року – після того, як Росія в червні порушила неофіційний мораторій на атаки по енергетичній інфраструктурі.

За даними Reuters, внаслідок ударів були виведені з ладу об'єкти, що забезпечували щонайменше 17% потужностей з переробки нафти в РФ – це близько 1,1 млн барелів на добу.

Нагадаємо, протягом червня-серпня підрозділи ССО здійснили низку операцій, включаючи прямі дії, глибинні удари та спеціальні місії. Їхня діяльність охопила не лише окуповані території, але й віддалений тил Російської Федерації.

